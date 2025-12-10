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Минское «Динамо» вышло в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

10 декабря 2025 18:40
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Команда минского «Динамо», составленная из парней до 19 лет, вышла в плей-офф Юношеский лиги УЕФА. Такое случилось впервые в летописи нашего футбола. В ответном противостоянии с одноклубниками из Тбилиси подопечные Сергея Яромко прыгнули выше головы, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, в первой встрече сильнее были хозяева поля – 2:0. Это делало шансы отечественных исполнителей откровенно небольшими. Да и стартовые 45 минут ответной дуэли завершились вничью. Но затем парни все же взломали оборону соперника. 

На 56-й минуте надежду подарил Воскобойников. На 68-й он же отдал результативную передачу на Жечко, который не подвел. Основное время закончилось вничью – 2:2. Пенальти точнее исполнили белорусы. Соперник по 1/16 финала пока не определен. Жеребьевка состоится 12 декабря. 

# Футбол

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