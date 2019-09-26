Михаил Мясникович: «Я не отношусь к тем ястребам, которые на коне с шашкой. Я, всё-таки, человек компромисса»

Политик откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Мы иногда, белорусы, не всегда как-то образно говорим, в отличие от других, особенно кавказских, азиатских стран, которые могут это представлять. Мы скромные, скромно всегда. Эта скромность иногда, может быть, и излишняя. Всё-таки, надо быть более амбициозными, и те вещи, которые мы умеем делать, и где мы, действительно, достигли серьёзных высот – об этом надо говорить. Тот же ПВТ, пусть он, что называется, уже оскомину набил, наши успехи. Но это факт. То, что к нам едут все, и мы выполняем заказы для всего практически мира – это факт. Ведь основные наши заказчики за рубежом.

Хотя, я, в принципе, сам не отношусь к тем ястребам, которые на коне с шашкой. Я, всё-таки, человек компромисса. Я всегда с уважением отношусь к другому мнению. Стремлюсь найти оптимальные решения.

Но, в принципе, то что мы умеем, то надо… И не останавливаться ни в коем случае на достигнутом!