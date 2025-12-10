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В «Раубичах» подготовили фрагмент снежной трассы

10 декабря 2025 18:46
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В «Раубичах» подготовили фрагмент снежной трассы. Пока он небольшой, но время еще есть. Соревновательный сезон у лыжников и биатлонистов на родной земле начнется только после Нового года. Зато подрастающему поколению есть где тренироваться, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В «Раубичах» подготовили фрагмент снежной трассы-3

Поскольку белорусская погода весьма переменчива, специалисты, отвечающие за спортивные трассы лыжных видов спорта, ежегодно в конце сезона начинают консервировать оставшийся снег. На старте нового цикла распечатка произошла в конце ноября, причем половина объема, конечно, потерялась, смогли сохранить только 3 тысячи кубических метров. 

Из этого получилась тренировочная трасса в 600 метров, где у минчан проходит учебно-тренировочный сбор перед первенством страны. В конце недели синоптики обещают похолодание и осадки в виде снега, так что «Раубичи» уже готовы начать работы по увеличению лыжной трассы.

Подробности в видео.

# Спорт Беларуси

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