Новости экономики за 27.12.2019

Новости Беларуси. Когда на нефтепроводе «Дружба» появится система контроля качества? Жители какой области купили больше всех новогодних елок, и какими тиражами отчеканены новые памятные монеты? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь построит на «Дружбе» пункт контроля качества нефти из России ЛЕСХОЗЫ УЖЕ ПРОДАЛИ БОЛЕЕ 67 ТЫСЯЧ НОВОГОДНИХ ДЕРЕВЬЕВ Лесхозы Беларуси с момента открытия елочных базаров уже продали более 67 тысяч новогодних деревьев. Самыми активными покупателями пока являются жители Гродненской области – там продажи перевалили за 20 тысяч единиц.

В последнее время набирают популярность и живые, высаженные в кадки елки и сосны. Их на сегодняшний день реализовано около 1500 штук. В оставшиеся до праздника дни специалисты ожидают усиление активности покупателей. Пик продаж, скорее всего, придется на ближайшие субботу и воскресенье (28 и 29 декабря). В 2019 году стоимость новогодних елей сформировалась в диапазоне от 9 до 16 рублей. При этом она отличается в зависимости от области и даже района. БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА В УХОДЯЩЕМ ГОДУ НАПРАВИЛА ОКОЛО 600 МЛН РУБЛЕЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТПРОЕКТОВ Около 600 миллионов рублей в 2019 году направила на реализацию инвестиционных проектов Белорусская железная дорога. Деньги пошли на развитие инфраструктуры, грузовых терминалов и обновление подвижного состава. В частности, были закуплены почти 2000 грузовых и 30 пассажирских вагонов, а также три дизель-поезда.

Продолжилась электрификация участка Жлобин–Калинковичи. После ее завершения доля электрифицированных дорог достигнет 25 %. Многое было сделано и для удобства пассажиров. Среди прочего, впервые в странах СНГ появилась возможность оплаты проезда в электричке с помощью бесконтактной банковской карточки. НАЦБАНК ВЫПУСТИЛ В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ ЧЕТЫРЕХ СЕРИЙ Национальный банк в конце года радует нумизматов целой россыпью памятных монет. 27 декабря вышли в обращение сразу четыре наименования.