«Сейчас конфликты протекают совсем по-другому». Александр Лукашенко утвердил план обороны страны

Новости Беларуси. Как выстроить оборону государства в условиях нарастания военной мощи по всему миру. Эта тема собрала 19 декабря во Дворце Независимости весь силовой блок страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская армия никогда никому не угрожала и угрожать не собирается. Об этом Беларусь заявляла не раз. Но что делать, когда сегодня в различных регионах мира вспыхивают военные конфликты, да и войска НАТО – у самых границ. Пересматривать систему обороны сейчас вынуждены не только мы: этим заняты и наши ближайшие соседи, и страны подальше. И не просто пересматривать: искать новые способы борьбы и защиты. Ведь сегодня для того, чтобы развязать военные действия, достаточно, к примеру, небольшого информационного вброса. Итак, как скажет 19 декабря Президент: настало время. Александр Лукашенко утвердил план обороны страны. В чем особенности принятых документов, и как будет развиваться белорусская армия, расскажет Алена Сырова.

Информационные, гибридные, экономические войны и вооруженные конфликты уже давно стали частью реалий жизни планеты и нашей новостной повестки. Не проходит и дня, чтобы не появлялись новые очаги противостояний, а параллельно им – призывы остановиться.

Мир разделился даже не на два лагеря. В разные стороны и в своих интересах его тянут гиганты: США, Китай, Россия, Европейский союз. А между этими центрами силы – наша страна. Миролюбивая, бесконфликтная Беларусь. Александр Лукашенко: мы чётко понимаем, какие могут быть войны в будущем, и под это перестраиваем свои Вооружённые Силы

«Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим», – вот так в кулуарах кратко сформулировали суть нового плана обороны Беларуси. В стратегии на ближайшие 10 лет предусмотрели все возможные сценарии, учли своё прошлое и опыт других стран, оставив неизменным главное – миролюбивость внешней политики. Но реалии вынуждают корректировать детали.

Александр Вольфович, исполняющий обязанности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Сейчас в большей степени конфликты протекают совсем по-другому: расшатывается обстановка в стране, действуют мелкие группы, оппозиция, диверсионно-разведывательные группы. Сейчас часто используются наемники частных военных компаний, которые пытаются расшатать обстановку в стране, проверить на прочность всю силовую составляющую.

Именно поэтому в скорректированной стратегии появился новый акцент – план стратегического сдерживания противника.





Андрей Чернобай, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Надо понимать, что стратегическое сдерживание – это важнейший элемент обороны страны. Он предусматривает нанесение неприемлемого ущерба противнику, если таковой появится.





Порох, конечно, нужно держать сухим, об этом не раз говорил Главнокомандующий. В случае малейшей угрозы безопасности и суверенитету страны, белорусская армия – главная задача, которой не допустить войны – должна дать мощный отпор. В качественное развитие этой мощи государство готово вкладывать, разумеется, исходя из собственных возможностей и не за счет других сфер. Новый план (рассматривали не только силовики, но и экономисты) предусматривает детальное описание абсолютно всех возможных расходов чуть ли не для каждой военной части на ближайшие 5 лет.

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:

В первую очередь будут финансироваться те мероприятия, которые связаны с беспилотной авиацией, с силами и средствами, которые должны нести дежурство по разведке (радиоэлектронная разведка) и дежурство в воздушном пространстве (радиолокационная разведка). Будут совершенствоваться, закупаться, модернизироваться дальнобойные средства, имеется в виду ударная авиация. Мы сейчас осуществляем закупку самолетов Су–30СМ. Глубокая модернизация имеющегося парка авиации и, конечно, работа по ракетным войскам артиллерии и модернизации имеющихся систем ствольной и реактивной артиллерии.

Реально складывающаяся ситуация в мире и у границ Беларуси вынуждает самым серьезным образом подходить к обороне страны, а это требует немалых средств и выделять их будут, ведь это залог сохранения того самого уголка безопасности и мира в регионе, коим является Беларусь.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Будем планомерно повышать расходы на оборону. Это нужно делать, потому что, если мы ставим перед собой цель качественно наращивать потенциал Вооруженных Сил, это требует вложений. Конечно, эти средства будут подсчитаны, у нас в следующем году будет разработан план на 5 лет уже с перечнем конкретных мероприятий: что планируем закупить, что модернизировать, какие структуры создавать или наоборот, расформировывать. Планируем увеличение до 1,5 % от ВВП.

Также на совещании рассмотрели концепцию строительства и развития Вооруженных Сил Беларуси до 2030 года. В этом документе – состав и структура армии, задачи в мирное и военное время.





Алёна Сырова, корреспондент:

Обычно всё, что касается работы силовых ведомств и безопасности страны, а тем более перспектив ее обороны – темы закрытые и, что называется под грифом «Секретно», но дабы исключить инсинуации и домыслы сегодняшнее совещание стало настолько открытым, насколько это возможно.