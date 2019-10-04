Первая встреча Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. Какие темы обсуждали президенты

Новости Беларуси. От ситуации на юго-востоке Украины до нефтепереработки до ракетостроения. Весь спектр белорусско-украинских отношений обсуждали 4 октября на Форуме регионов двух стран в Житомире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже второй в истории подобный форум, однако нынешний примечателен тем, что именно здесь состоялась первая встреча Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. А здесь важно подметить весьма говорящие детали. Например, то, что украинский лидер лично встретил нашего Президента в аэропорту. По дипломатическим канонам это вовсе не обязательно, но подчеркивает особое отношение.

Переговоры двух лидеров начались с неформального общения – в одном автомобиле они отправились на официальную встречу. С глазу на глаз Александр Лукашенко и Владимир Зеленский общались более двух с половиной часов – а это еще одна важная деталь, которую подметили журналисты. И, наконец, собственно Форум регионов – а здесь целая россыпь любопытных тем: и кооперация наших предприятий, и восстановление судоходства по Днепру, и даже Олимпийский игры – за них ведь наши страны могли бы побороться вместе. Из Житомира об очень важном дне в белорусско-украинских отношениях, а может и больше наш корреспондент Юлия Бешанова. Эта встреча, пожалуй, самое ожидаемое и обсуждаемое событие в медиапространстве. За личным знакомством президентов с интересом и надеждой, как на новую точку отсчета в развитии двусторонних отношений, смотрели и в Беларуси, и в Украине.

Владимир Зеленский Александра Лукашенко в аэропорту встречал лично. Хлеб-соль, девушки в национальных костюмах и теплые дружеские объятия. На переговоры президенты отправились в одной машине, что тоже дорогого стоит. Вообще, спорный вопрос, о чем в эти дни говорили в Житомире больше: об экономике – в свете форума или о политике, обсуждая предстоящие переговоры. Интерес к событию – небывалый. Еще за несколько часов до прибытия президентов у областной администрации стали собираться люди. Но и меры безопасности – беспрецедентные. Но даже живая цепь из полицейских и сотрудников национальной гвардии не испортила впечатления о теплой встрече.

Игорь Кизим, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси:

Прилетел Александр Григорьевич. Его встречал в аэропорту лично президент Украины. Это тоже показательно, что фактически на взлетной полосе. Всё прошло красиво, хорошо в новом житомирском аэропорту, который уже скоро начнет работать в полную мощь, как нам сказали. То есть будет открыт для полноценной навигации.

Александр Лукашенко не раз подчеркивал: с украинским коллегой готов говорить прямо, не обходя острые углы. Фактически эта встреча – возможность обозначить ориентиры развития отношений между странами на ближайшую перспективу. Многие СМИ сразу написали: президенты впервые общаются лично. Но белорусский лидер исправит: заочно знакомы с Зеленским давно. Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Зеленским: У нас между людьми нет никаких границ, кордонов Владимир Зеленский – Александру Лукашенко: «Я горжусь, что у нас такие хорошие отношения и соседи»

Встреча с глазу на глаз затягивалась. Журналисты гадали, о чем может идти речь за закрытыми дверями: геополитика, мир на Донбассе... Чиновники же убеждали: диалог прежде всего об экономике. Ведь встречаются лидеры в рамках Форума регионов. В кулуарах обсуждали и будущие проекты. Перспективы открываются отличные, главное, вовремя помочь и создать комфортные условия для работы. Например, сельское хозяйство. В 2019 году мы буквально спасли Украину своей картошкой – здесь она не уродилась. В итоге за семь месяцев нынешнего года Беларусь поставила сельскохозяйственной продукции на 80 миллионов долларов. Темпы роста товарооборота в этой категории – 109 %.

Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Для себя составили календарный план по взаимодействию. Отработали также наши ветеринарные службы по вопросам ветеринарных сертификатов. Наши двусторонние отношения развиваются равномерно. На сегодняшний день товарооборот составляет порядка 120 %, экспорт наших товаров, нашей продукции в Украину.

Идей действительно много. Шутливая ремарка от украинского президента: если все реализуем, то давайте тогда сразу побольше договариваться.

Юлия Бешанова, корреспондент:

Здесь, в здании областной Администрации, президенты общались с глазу на глаз почти 3 часа. Темы для обсуждения вышли за пределы традиционной экономики. Главная особенность нынешних переговоров – четкая риторика: президенты предметно обсудили, что, как и в какие сроки выполнять. Спустя три часа к диалогу присоединились и участники делегаций. Президенты, не скрывая, делятся подробностями: за это время удалось поговорить практически обо всем. По многим, даже спорным вопросам, удалось найти компромисс. Так, например, обсудили и пришли к взаимопониманию по сотрудничеству в нефтепереработке и поставках нефти из альтернативных источников. Александр Лукашенко: «Счастье Украина и Беларусь могут найти здесь. Не там, за бугром»

Еще один перспективный проект – восстановление судоходства по Днепру. К тому, что бы суда курсировали по реке, практически все готово. Препятствие одно – нужно углублять дно Припяти и Днепра. И уж если договорились работать, ставит акцент Александр Лукашенко, значит пора начинать реализовывать задуманное. В том время, как президенты разрабатывали стратегию, в одном из старейших театров Украины бизнес-круги и чиновники решали задачи тактические: налаживали торговые мосты и кооперационные связи. Впрочем, для здешнего региона это дело привычное. Дело в том, что через Житомирщину проходит старейший и самый длинный торговый путь – «Королевский». Он объединяет восемь европейских стран и существует уже более 2000 лет. Итоги первого дня II Форума регионов Беларуси и Украины: в каких сферах подписаны контракты Экономические связи с Украиной у нас прочные, товарооборот растет: по сравнению с 2018 годом уже увеличился на 20 %, но потенциал не исчерпан. В приоритете агропромышленный комплекс, транспортно-логистическая сфера и кооперация, в первую очередь – в машиностроении. На 2019 год в планах – увеличить объемы взаимной торговли между странами как минимум до 8 млрд долларов.

Олег Савчук, генеральный директор предприятия по производству машинокомлектов:

Понимая всю ответственность задач, совместно с «БелАЗом» было построено предприятие в Беларуси, в городе Старые Дороги – завод «Белтрибо», который уже не первый год успешно справляется со своей задачей.