Инна Медведева ответила на семь главных вопросов о переписи населения-2019

Новости Беларуси. Фундаментальные данные, на основе которых строятся прогнозы по развитию экономики, – информация, полученная в ходе переписи населения. Понятное дело, что это не единственный источник, но основополагающий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сейчас специалисты располагают данными по состоянию на 2009 год. Сказать, что за 10 лет произошли кардинальные изменения, мы, конечно, вряд ли можем. Но десятилетие все-таки срок немалый, пора данные обновить. Что и будет сделано уже совсем скоро: 4 октября стартует перепись населения. Перепись населения-2019: три безопасных способа заполнить анкету

Почему так важно ответить на вопросы в переписном листе? Как проверить, что к вам пришел именно переписчик, а не мошенник с большой дороги? Когда появятся первые итоги переписи-2019? Эти и другие вопросы мы задали председателю Национального статистического комитета Инне Медведевой. Почему важно принять участие в переписи населения? Юлия Огнева, СТВ:

Инна Викторовна, грядет важнейшее с точки зрения прогнозирования на кратко- и среднесрочную перспективу событие – перепись населения-2019. Полторы недели осталось до старта интернет-опросов и работы стационарных участков. Вроде бы уже мы все очень много об этом говорим – и вы, организаторы, и мы, журналисты. Скажите, как вы полагаете, все уже сказано? Все знают, когда пройдет перепись, вообще для чего она нужна и почему так важно честно и правильно ответить на вопросы?

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:

Лишний раз напомнить о том, что такое масштабное мероприятие пройдет у нас буквально через полторы недели – это очень важно. Чтобы каждый нас услышал и каждый переписался. От этого будет зависеть развитие конкретного региона, конкретной улицы. Можно будет принять решение о том, какие средства необходимо направить в здравоохранение, образование, на строительство инфраструктуры, жилья, детских садиков. Сегодня мы проводим масштабную информационную работу и пытаемся донести до всех граждан Республики Беларусь то, что пройдет это мероприятие. Мы не сбавляем обороты и будем постоянно напоминать совместно с вами о том, что обязательно надо пройти. Как будут оповещать о переписи? Юлия Огнева:

Может быть, СМС по принципу МЧС будете рассылать?

Инна Медведева:

Каждому гражданину Республики Беларусь придет СМС-оповещение. Причем там будет указано, кто может переписаться (это будет очень кратко), и также будет предоставлен адрес интернет-переписи. То есть можно будет с мобильного телефона, например, сразу войти на наш сайт по переписи через интернет и практически начать перепись. Юлия Огнева:

Есть ли какая-то инструкция у переписчиков, как действовать в той или иной ситуации? Должны ли они уговаривать своего респондента отвечать на вопросы? Инна Медведева:

Сегодня именно то, о чем вы спрашиваете, это основное. Это контакт с человеком. Как донести до него важность, уговорить его не настойчиво, а очень аккуратно, никак не надавив, а предоставив ему возможность самому принять это решение. Но при этом сказать, что это очень важно и для него, и для страны. То есть это сегодня самое главное, над чем работают заведующие переписными участками и их помощники, чему учат наши работники статистических управлений на местах. Именно работе с человеком.

Что можно будет уточнить в колл-центре? Юлия Огнева:

А если сложные какие-то ситуации будут возникать? Инна Медведева:

Мы все время на контакте. Все работники статистики готовы объяснять, рассказывать, помогать. Поэтому переписчик и вообще любой человек в любой момент может набрать в колл-центр (у нас будет единый номер, по которому можно будет нам дозвониться). Можно будет уточнить фамилию и имя переписчика, можно будет задать абсолютно любой вопрос по методологии заполнения переписных листов. Когда начнёт работать колл-центр? Юлия Огнева:

Это уже с 4 октября будет действовать?

Инна Медведева:

С 1 октября он начинает работу. Мало ли, все-таки у людей могут возникать какие-то вопросы заранее, поэтому мы немножко раньше начинаем. И мы всегда будем готовы помочь решить какую-то возникающую сложную ситуацию. Как должен выглядеть переписчик и как его отличить от мошенника? Юлия Огнева:

В таких историях, как перепись или какое-то новое начинание, так или иначе все равно существуют те, кто пытается этим воспользоваться. Как должен выглядеть переписчик и как его отличить от мошенника? Потому что когда речь идет об одиноких людях, все равно есть шанс, что его попытаются обмануть. Инна Медведева:

Безусловно, мы сегодня работаем над тем, чтобы оградить от лжепереписчиков таких людей. Министерство внутренних дел подключилось к этой работе, оно также будет объяснять населению, как работать, чтобы не попасть на удочку к лжепереписчику. Что собой должен представлять переписчик? Обязательно удостоверение. Не стесняться спросить паспорт и сверить фамилию, имя, отчество, которые написаны в удостоверении.

Юлия Огнева:

То есть паспорт должен быть с собой? Инна Медведева:

Обязательно. Если есть сомнения, не стесняться обратиться в колл-центр и спросить просто фамилию. У переписчика должна быть сумка и планшет. На сумке – логотип переписи населения. Когда будут известны результаты переписи населения? Юлия Огнева:

Забегая вперед: когда мы сможем получить первые результаты переписи населения? Инна Медведева:

В начале февраля мы дадим данные по численности населения. До 1 июля 2020 года мы предоставим полную раскладку социально-демографических характеристик населения. И самый сложный вопросник, который касается деятельности в области сельского хозяйства, мы представим до 1 июля 2021 года.

Юлия Огнева:

То есть фактически уже в следующем году правительство сможет воспользоваться информацией. Инна Медведева:

Даже уже для построения прогноза на 2021 год и пятилетней программы. Да, оно может (и не может, а воспользуется) непосредственно уже итогами переписи населения 2019 года. Какие прогнозы строятся на основе полученных данных? Юлия Огнева:

На неделе состоялось совещание у главы государства, где рассматривались проекты прогнозных документов на 2020 год. Расскажите, какую роль играет Национальный статистический комитет в их подготовке?