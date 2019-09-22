Инна Медведева ответила на семь главных вопросов о переписи населения-2019
Новости Беларуси. Фундаментальные данные, на основе которых строятся прогнозы по развитию экономики, – информация, полученная в ходе переписи населения. Понятное дело, что это не единственный источник, но основополагающий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Сейчас специалисты располагают данными по состоянию на 2009 год. Сказать, что за 10 лет произошли кардинальные изменения, мы, конечно, вряд ли можем. Но десятилетие все-таки срок немалый, пора данные обновить. Что и будет сделано уже совсем скоро: 4 октября стартует перепись населения.
Перепись населения-2019: три безопасных способа заполнить анкету
Почему так важно ответить на вопросы в переписном листе? Как проверить, что к вам пришел именно переписчик, а не мошенник с большой дороги? Когда появятся первые итоги переписи-2019? Эти и другие вопросы мы задали председателю Национального статистического комитета Инне Медведевой.
Почему важно принять участие в переписи населения?
Юлия Огнева, СТВ:
Инна Викторовна, грядет важнейшее с точки зрения прогнозирования на кратко- и среднесрочную перспективу событие – перепись населения-2019. Полторы недели осталось до старта интернет-опросов и работы стационарных участков. Вроде бы уже мы все очень много об этом говорим – и вы, организаторы, и мы, журналисты. Скажите, как вы полагаете, все уже сказано? Все знают, когда пройдет перепись, вообще для чего она нужна и почему так важно честно и правильно ответить на вопросы?
Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:
Лишний раз напомнить о том, что такое масштабное мероприятие пройдет у нас буквально через полторы недели – это очень важно. Чтобы каждый нас услышал и каждый переписался. От этого будет зависеть развитие конкретного региона, конкретной улицы. Можно будет принять решение о том, какие средства необходимо направить в здравоохранение, образование, на строительство инфраструктуры, жилья, детских садиков.
Сегодня мы проводим масштабную информационную работу и пытаемся донести до всех граждан Республики Беларусь то, что пройдет это мероприятие. Мы не сбавляем обороты и будем постоянно напоминать совместно с вами о том, что обязательно надо пройти.
Как будут оповещать о переписи?
Юлия Огнева:
Может быть, СМС по принципу МЧС будете рассылать?
Инна Медведева:
Каждому гражданину Республики Беларусь придет СМС-оповещение. Причем там будет указано, кто может переписаться (это будет очень кратко), и также будет предоставлен адрес интернет-переписи. То есть можно будет с мобильного телефона, например, сразу войти на наш сайт по переписи через интернет и практически начать перепись.
Юлия Огнева:
Есть ли какая-то инструкция у переписчиков, как действовать в той или иной ситуации? Должны ли они уговаривать своего респондента отвечать на вопросы?
Инна Медведева:
Сегодня именно то, о чем вы спрашиваете, это основное. Это контакт с человеком. Как донести до него важность, уговорить его не настойчиво, а очень аккуратно, никак не надавив, а предоставив ему возможность самому принять это решение. Но при этом сказать, что это очень важно и для него, и для страны. То есть это сегодня самое главное, над чем работают заведующие переписными участками и их помощники, чему учат наши работники статистических управлений на местах. Именно работе с человеком.
Что можно будет уточнить в колл-центре?
Юлия Огнева:
А если сложные какие-то ситуации будут возникать?
Инна Медведева:
Мы все время на контакте. Все работники статистики готовы объяснять, рассказывать, помогать. Поэтому переписчик и вообще любой человек в любой момент может набрать в колл-центр (у нас будет единый номер, по которому можно будет нам дозвониться). Можно будет уточнить фамилию и имя переписчика, можно будет задать абсолютно любой вопрос по методологии заполнения переписных листов.
Когда начнёт работать колл-центр?
Юлия Огнева:
Это уже с 4 октября будет действовать?
Инна Медведева:
С 1 октября он начинает работу. Мало ли, все-таки у людей могут возникать какие-то вопросы заранее, поэтому мы немножко раньше начинаем. И мы всегда будем готовы помочь решить какую-то возникающую сложную ситуацию.
Как должен выглядеть переписчик и как его отличить от мошенника?
Юлия Огнева:
В таких историях, как перепись или какое-то новое начинание, так или иначе все равно существуют те, кто пытается этим воспользоваться. Как должен выглядеть переписчик и как его отличить от мошенника? Потому что когда речь идет об одиноких людях, все равно есть шанс, что его попытаются обмануть.
Инна Медведева:
Безусловно, мы сегодня работаем над тем, чтобы оградить от лжепереписчиков таких людей. Министерство внутренних дел подключилось к этой работе, оно также будет объяснять населению, как работать, чтобы не попасть на удочку к лжепереписчику.
Что собой должен представлять переписчик? Обязательно удостоверение. Не стесняться спросить паспорт и сверить фамилию, имя, отчество, которые написаны в удостоверении.
Юлия Огнева:
То есть паспорт должен быть с собой?
Инна Медведева:
Обязательно. Если есть сомнения, не стесняться обратиться в колл-центр и спросить просто фамилию. У переписчика должна быть сумка и планшет. На сумке – логотип переписи населения.
Когда будут известны результаты переписи населения?
Юлия Огнева:
Забегая вперед: когда мы сможем получить первые результаты переписи населения?
Инна Медведева:
В начале февраля мы дадим данные по численности населения. До 1 июля 2020 года мы предоставим полную раскладку социально-демографических характеристик населения. И самый сложный вопросник, который касается деятельности в области сельского хозяйства, мы представим до 1 июля 2021 года.
Юлия Огнева:
То есть фактически уже в следующем году правительство сможет воспользоваться информацией.
Инна Медведева:
Даже уже для построения прогноза на 2021 год и пятилетней программы. Да, оно может (и не может, а воспользуется) непосредственно уже итогами переписи населения 2019 года.
Какие прогнозы строятся на основе полученных данных?
Юлия Огнева:
На неделе состоялось совещание у главы государства, где рассматривались проекты прогнозных документов на 2020 год. Расскажите, какую роль играет Национальный статистический комитет в их подготовке?
Инна Медведева:
Данные национального статистического комитета являются отправной точкой для построения прогноза. Это и данные переписи 2009 года, это демографический прогноз, это прогноз размещения трудовых ресурсов по регионам и, соответственно, это данные по развитию конкретных отраслей. То есть всю эту информацию дает именно Белстат. Безусловно, это и развитие социальной сферы, это и заработные платы. Это все ложится в основу построения прогнозов.
Юлия Огнева:
Сегодня в основном используются данные переписи 2009 года. То есть когда мы получим новые данные, прогнозы будут более точными?
Инна Медведева:
Абсолютно верно, потому что для всех стран 10 лет – это достаточно большой период. Изменения, происходящие в экономике или в социально-демографических характеристиках населения, очень серьезны. В этой связи это будут более качественные прогнозы.
Безопасность данных, планшеты и сроки переписи-2019. Большое интервью с председателем Белстата