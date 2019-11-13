Александр Лукашенко о перспективах Беларуси и Австрии: «Настало время для объединения усилий»

Причем Австрия – единственная страна, с которой у Беларуси ежегодный объем прямых иностранных инвестиций сопоставим с объемом внешнеторгового оборота. Это государство стабильно входит в число крупнейших вкладчиков в экономику нашей страны. В 2018 привлечено инвестиций на сумму почти 300 миллионов долларов. Что касается торгового оборота, то он также растет. Основные статьи белорусского экспорта – металлопродукция, мебель, нефтепродукты. Закупаем у Австрии фармацевтическую продукцию, машины и оборудование, пищевые продукты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Бизнес наших стран ждет четких политических сигналов (если это нужно, считайте, что это и есть сигнал), демонстрирующих готовность Минска и Вены придать двусторонним отношениям долговременный характер. Цель моего официального визита в столицу Австрии состоит в том, чтобы подтвердить заинтересованность Минска в выстраивании прочных связей не только с европейскими политиками, но и бизнесом.

Многие из присутствующих уже бывали в Беларуси, их практический опыт сотрудничества с нашей страной будет полезен тем, кто еще открывает дверь своего бизнеса. Надеюсь, эта встреча послужит хорошим стимулом к расширению горизонтов деловой активности. Мы провели содержательные переговоры с моим австрийским коллегой – господином федеральным президентом, а также с председателем, который тут присутствует. Достигнутые договоренности свидетельствую о том, что Беларусь и Австрия имеют много общего и располагают хорошей базой для углубления взаимодействия в самых различных сферах.

Во-первых, экономики двух стран поступательно развиваются, каждый из нас добился многого в построении независимого государства. Теперь настало время для объединения усилий и получения большей экономической выгоды от совместной работы. Только действуя вместе, дополняя и поддерживая друг друга, мы сможем и должны подняться на новый уровень.

«Очень хорошие компетенции». Австрия поможет Беларуси с внедрением технологии 5G