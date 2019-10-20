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  • «Чем выше должность, тем внимательнее Президент к этому относится». Александр Лукашенко рассказал, как определяет потенциал руководителей

«Чем выше должность, тем внимательнее Президент к этому относится». Александр Лукашенко рассказал, как определяет потенциал руководителей

20 октября 2019 18:24
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Новости Беларуси. Много вопросов на встрече со студентами Академии управления было про кадровую политику главы государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Чем выше должность, тем внимательнее Президент к этому относится». Александр Лукашенко рассказал, как определяет потенциал руководителей -1

Валерия Гукова, студентка Акадении управления при Президенте Беларуси:
Как вам удается оценить управленческий потенциал руководителя? И еще, раскройте секрет, что происходит, когда выключаются камеры?

«Чем выше должность, тем внимательнее Президент к этому относится». Александр Лукашенко рассказал, как определяет потенциал руководителей -4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Валерия, есть к чему стремиться. Попадешь в кабинет Президента с назначением – все услышишь.

«Чем выше должность, тем внимательнее Президент к этому относится». Александр Лукашенко рассказал, как определяет потенциал руководителей -7

Это скорее формализация – назначение человека. Подпись Президента – это закон, что этот человек – он в законе, становится руководителем, занимает определенную ячейку в государственной структуре. А до этого его собеседуют, приглашают, выдвигают.

«Чем выше должность, тем внимательнее Президент к этому относится». Александр Лукашенко рассказал, как определяет потенциал руководителей -10

Допустим, председателя райисполкома предлагает губернатор, потом начинается его изучение до костей по всем направлениям, дают заключение на него. И когда эти все формальности соблюдены, формируется пакет документов о нем на стол Президента заранее. Президент изучает эти материалы, запрашивает, если нужно, дополнительную информацию, консультируется. Чем выше должность, тем внимательнее Президент к этому относится.

Обычно кадровые решения принимаются в кабинетах, но порой даже в коровниках. Глава государства подчеркнул: превращать кресло в гамак никому не позволит.

# Отставки и назначения в Беларуси # Валерия Гукова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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