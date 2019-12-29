Вам «письма счастья» приходили? О ситуации на белорусских дорогах рассказывает инструктор по вождению
Новости Беларуси. Каждый третий – знакомое словосочетание. Только речь сейчас не о войне. Столько белорусов за 10 лет получили «административку», то есть нарушили КоАП, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чаще всего (80 % от всех нарушений) попирали ПДД водители.
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Дмитрий Боярович, корреспондент:
О том, как ездить, чтобы не нарушать, мы поговорим с опытным водителем Дмитрием.
Дмитрий Заровский, инструктор по вождению:
Прокатимся, посмотрим обстановку на дороге, посмотрим скоростные режимы, по камерам поговорим. Возможно, заснимем, как нарушают другие водители. И посмотрим обстановку по «спящим полицейским», неровности пешеходных переходов.
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За рулем Дмитрий больше 20 лет. С нарушениями ПДД – мелкими и не очень – сталкивается каждый день. Пересечение двойной сплошной, езда на красный… Говорит: ездить стали вальяжней.
Дмитрий Боярович:
А вам штрафы приходили когда-нибудь – «письма счастья»?
Дмитрий Заровский:
Да, не раз.
Дмитрий Боярович:
На вас лично это повлияло?
Дмитрий Заровский:
Большинство попадается обычно на знаках в темное время суток. Очень много знаков, они сливаются в одну картину. И вы можете не заметить знак. Иногда выход: лучше проехать с одинаковой скоростью, чем резко притормозить, чтоб сзади кто-то в вас не въехал. Приходится чем-то жертвовать.
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Не дает нарушать зачастую и грамотная дорожная инфраструктура. К примеру, сужение проезжей части перед перекрестком, перехватывающие парковки. Кстати, они пока есть только в Минске. Всего три. Но скоро их количество увеличится до восьми.
Дмитрий Боярович:
Что касается инфраструктуры дорожной, каких-то сужений полос и так далее, насколько она сегодня есть и работает на то, чтобы не нарушали и снижали скорость?
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Дмитрий Заровский:
На данной дороге лучше бы поставили, например, камеру ограничения скорости до 40 км/час. И я бы ехал 40 км/час. А здесь «спящий», то есть мне придется все равно замедлиться даже при отсутствии пешеходов, то есть каждый раз. А так я поставил бы одну скорость – 40 км/час – и ехал бы. В любом случае пропускаемость дорог была бы лучше, нежели эти скачки.