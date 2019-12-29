Вам «письма счастья» приходили? О ситуации на белорусских дорогах рассказывает инструктор по вождению

Новости Беларуси. Каждый третий – знакомое словосочетание. Только речь сейчас не о войне. Столько белорусов за 10 лет получили «административку», то есть нарушили КоАП, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чаще всего (80 % от всех нарушений) попирали ПДД водители. «Идеология закона – предупреждение нарушений». Как изменится КоАП Беларуси и станет ли меньше штрафов за вождение

Дмитрий Боярович, корреспондент:

О том, как ездить, чтобы не нарушать, мы поговорим с опытным водителем Дмитрием.

Дмитрий Заровский, инструктор по вождению:

Прокатимся, посмотрим обстановку на дороге, посмотрим скоростные режимы, по камерам поговорим. Возможно, заснимем, как нарушают другие водители. И посмотрим обстановку по «спящим полицейским», неровности пешеходных переходов. Президент на совещании по применению мер административной ответственности: «Нужно тщательно разобраться в ситуации» За рулем Дмитрий больше 20 лет. С нарушениями ПДД – мелкими и не очень – сталкивается каждый день. Пересечение двойной сплошной, езда на красный… Говорит: ездить стали вальяжней. Дмитрий Боярович:

А вам штрафы приходили когда-нибудь – «письма счастья»?

Дмитрий Заровский:

Да, не раз. Дмитрий Боярович:

На вас лично это повлияло? Дмитрий Заровский:

Большинство попадается обычно на знаках в темное время суток. Очень много знаков, они сливаются в одну картину. И вы можете не заметить знак. Иногда выход: лучше проехать с одинаковой скоростью, чем резко притормозить, чтоб сзади кто-то в вас не въехал. Приходится чем-то жертвовать. За 10 лет число погибших в ДТП белорусов снизилось в 3 раза. Спасают камеры фотофиксации? Не дает нарушать зачастую и грамотная дорожная инфраструктура. К примеру, сужение проезжей части перед перекрестком, перехватывающие парковки. Кстати, они пока есть только в Минске. Всего три. Но скоро их количество увеличится до восьми. Дмитрий Боярович:

Что касается инфраструктуры дорожной, каких-то сужений полос и так далее, насколько она сегодня есть и работает на то, чтобы не нарушали и снижали скорость? Фиксация заезда на стоп-полосу и проезд на красный. ГАИ предлагает модернизировать камеры на дорогах