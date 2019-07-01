«Польше будет очень сложно догнать Минск». Что говорят о II Европейских играх иностранные гости и что постили о форуме в соцсетях?

Новости Беларуси. Европейские игры глазами журналистов увидели жители 190 стран мира. О нас писали и говорили ведущие издания Великобритании, Германии, Италии, России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но больше всего информацией об Играх делились мы с вами и гости мультиспортивного форума на страничках в соцсетях, размещая фото на память. Праздник спорта с белорусскими мотивами: самые яркие моменты церемонии закрытия II Европейских игр На страницах и кадрах мировых СМИ Беларусь во время II Европейских игр представала яркой, дружелюбной и очень спортивной, конечно. Тысячи репортажей о победах, сводки с арен просмотрели более 5 миллиардов человек.

А в это время личными эмоциями и атмосферой, которую очень хотелось запомнить, судя по подписям под официальными хештегами в соцсетях, делились болельщики – в топе самых частых кадров те, что с Лесиком. А вот у спортсменов время для постов появилось разве что сейчас, в аэропорту, например. Но сами атлеты признаются: намного дороже то, что останется в памяти.

Кристоф Зибер, глава миссии Австрии на II Европейских играх:

Честно говоря, мы даже не знали, чего ожидать от Беларуси, когда ехали, а теперь все улетают домой с самыми лучшими впечатлениями. Организация – на высочайшем уровне. И все самое важное – жилье, еда, транспорт и, конечно, спортивные арены – все было исключительно хорошо. Спасибо, Минск и спасибо, Беларусь!





Кстати, Минск задал высокую планку. Об этом говорит Каролина Михальчук – тренер команды Польши по боксу, подытоживая II Европейские игры. И речь не только о медалях.

Каролина Михальчук, тренер по женскому боксу (Польша):

Все очень понравилось, добыли одну золотую медаль. Мы очень рады, что в Польше пройдут Европейские игры, но я думаю, что Польше будет очень сложно догнать Минск. Ее слова подтверждает Николай Байреков – болгарский борец. За плечами у него олимпийский Рио и I Европейские игры в Баку. Но все же спортивный Минск оказался ближе не только географически.

Николай Байреков, участник II Европейских игр:

Самые хорошие эмоции, самые хорошие чувства. Друзья-борцы меня приглашали и раньше, но у меня просто не было времени. А сейчас я очень рад, что приехал. Если атмосфера покорила даже тех, кто не поднимался на пьедестал, то что уж говорить о призерах, особенно о наших, белорусах.

Юрий Щербацевич уже вернулся в Брест и даже приступил к тренировкам. За свою спортивную карьеру он побывал на самых разных стартах, включая три Олимпиады. Но домашние – II Европейские игры – стоит особняком. Ведь в тир пришли поболеть самые близкие и, конечно, соотечественники.



