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Венедиктов о подарке Александра Лукашенко: «Приволоку корзину от Президента с Комаровского рынка»

24 декабря 2019 18:43
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Новости Беларуси. 24 декабря Александр Лукашенко дал большое интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венедиктов о подарке Александра Лукашенко: «Приволоку корзину от Президента с Комаровского рынка»-1

Алексей Венедиктов опытный и  мудрый журналист. Поэтому и подарок Александру Лукашенко, что называется с подтекстом.  Как политическому стратегу – шахматы. А взамен – набор к новогоднему столу.     

«Это лучшие шахматы, которые я видел». Венедиктов подарил Александру Лукашенко шахматы

Венедиктов о подарке Александра Лукашенко: «Приволоку корзину от Президента с Комаровского рынка»-4

         

Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»:
Дома в холодильнике разные продукты. Сейчас Президент подарил корзину, видимо, сейчас  холодильник забьется белорусскими продуктами. Вместо того, чтобы ехать на Комаровский рынок, я приволоку корзину от Президента с Комаровского рынка, видимо, тоже.

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# Подарки # общество # Александр Лукашенко # Алексей Венедиктов # Фотофакт

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