Венедиктов о подарке Александра Лукашенко: «Приволоку корзину от Президента с Комаровского рынка»

Новости Беларуси. 24 декабря Александр Лукашенко дал большое интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 24 декабря Александр Лукашенко дал большое интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Венедиктов опытный и мудрый журналист. Поэтому и подарок Александру Лукашенко, что называется с подтекстом. Как политическому стратегу – шахматы. А взамен – набор к новогоднему столу.
«Это лучшие шахматы, которые я видел». Венедиктов подарил Александру Лукашенко шахматы
Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»:
Дома в холодильнике разные продукты. Сейчас Президент подарил корзину, видимо, сейчас холодильник забьется белорусскими продуктами. Вместо того, чтобы ехать на Комаровский рынок, я приволоку корзину от Президента с Комаровского рынка, видимо, тоже.