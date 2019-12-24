Венедиктов о подарке Александра Лукашенко: «Приволоку корзину от Президента с Комаровского рынка»

Алексей Венедиктов опытный и мудрый журналист. Поэтому и подарок Александру Лукашенко, что называется с подтекстом. Как политическому стратегу – шахматы. А взамен – набор к новогоднему столу.





Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»:

Дома в холодильнике разные продукты. Сейчас Президент подарил корзину, видимо, сейчас холодильник забьется белорусскими продуктами. Вместо того, чтобы ехать на Комаровский рынок, я приволоку корзину от Президента с Комаровского рынка, видимо, тоже.



