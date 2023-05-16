Беларусь и Россия подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере ядерной медицины. Церемония подписания прошла в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии на полях семинара, в рамках которого обсуждали развитие отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подписанное соглашение станет триггером для реализации совместных проектов в области производства и поставок лекарственных препаратов на рынки Союзного государства. В перспективных планах – локализация производства медтехники и поставка оборудования из России в Беларусь, а также создание многофункциональных центров облучения. На данном этапе рано говорить о конкретных проектах: сейчас вопрос на стадии проработки. Тем не менее ключевая задача сотрудничества обозначена – достижение технологического суверенитета наших стран в области медицины.

Игорь Обрубов, генеральный директор АО «РХК»: Подписав это соглашение, мы создали очень эффективный, на наш взгляд, инструмент, которым могут пользоваться страны, и Россия, и Беларусь, и любая другая страна. Инструмент, который объединил в себе компетенции «Росатома» как сильного игрока и партнера в области развития ядерных технологий, в области здравоохранения, приборостроения, тяжелого медицинского приборостроения.

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии:

Мы понимаем, что существуют определенные проблемы в поставке запасных частей на те аппараты, которые есть у нас. Мы хотим развивать какие-то новые технологии, получать новые аппараты для фармсинтеза здесь, у нас, на месте. И те возможности, которые «Росатом» взял в свои руки наконец-то (мы им за это очень благодарны) и предлагают нам сейчас, мы будем рады сотрудничать.

В рамках форума ведущие эксперты Беларуси и России обсудили развитие ядерной медицины. Ученые и врачи-практики говорили о разработках и использовании радиофармпрепаратов, методиках лучевой терапии. Во время дискуссий был затронут широкий спектр тем – от наукоемких новинок профильного оборудования и трендов в лечении до реализации совместных проектов Союзного государства.