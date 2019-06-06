Сериал «Чернобыль». Почему он зацепил нас сильнее, чем предыдущие об этой трагедии?

Сериал ещё не вышел в прокат или в эфир телеканалов, а о нем уже так много говорят. И кто? Продвинутая молодежь, которой, извините, пофиг, что было раньше, как мы жили. Это дети наши обратили на фильм наше внимание, помогли найти его в планшетах и ноутбуках и нажать «play». И теперь мы, свидетели тех событий, оцениваем его и делимся впечатлениями с друзьями и коллегами, напрягаем свою память, вновь переживая случившееся.

Фото: HBO

26 апреля 1986 года и последующие дни в Минске, по правде сказать, не были какими-то особенными для людей непосвященных. Ну да, произошла авария в Чернобыле, радиация распространяется, Запад волнуется. Позже мы узнали, что от станции эвакуировали жителей. И, конечно, было много слухов: погибли пожарные… в Киеве отравлена вода… пить йод с молоком, чаще мыться, не открывать форточки… беременным, если ещё не поздно, лучше пойти на аборт… Народ скупал в аптеках йод, пил красное вино (говорили, что морякам на атомных подлодках выдают «от радиации»), мужики налегали на водку. Её вроде как стали продавать больше, несмотря на горбачевский сухой закон 1985 года. 1 мая - жара - страна по традиции отпраздновала День солидарности трудящихся. Вот уж наговорились в колоннах демонстрантов: и про Чернобыль, и про Горбачева с Раисой Максимовной. С каждым днем поток информации нарастал. Период полураспада цезия-137 составляет 30 лет, плутония-239 - 24 тысячи… куда исчезли воробьи?.. отселяют деревни из пораженной зоны… переселенцев не хотят принимать на новых местах… грибы и ягоды надо проверять дозиметром… в зону отправляют врачей, водителей, механизаторов…они едут туда как на войну… Мы начали узнавать подробности аварии из телерепортажей, газет. Белорусов охватила радиофобия.

Фото: HBO

Уже позже появилось художественное кино. Можно вспомнить «В субботу», «Распад», «Мотыльки». Надо сказать, о чернобыльской трагедии снято немало достойных лент. Однако чем они уступают… Или нет – чем они отличаются от американского минисериала? А тем, что в прежних фильмах авария была эпизодом или поводом для основной сюжетной линии, здесь же сценарий отразил непосредственно весь от «А» до «Я» процесс катастрофы и попыток минимизировать её последствия. Авторам «Чернобыля» большой плюс. Они не просто напомнили миру о трагедии, произошедшей 33 года назад, но еще шире открыли глаза на её причины. Начинал смотреть, преследуемый предчувствием, что увижу стандартный американский экшн с тупыми советскими рожами, высмеивающий, как водится, коммунистические быт и порядки, иронизирующий над всеми нами. Ничего такого, за исключением пары-тройки фрагментов, уводящих зрителя от реалий, но не влияющих на общую картину. Простим авторам образ белорусского партийного чиновника - хама, жрущего водку в присутствии пришедшей на прием женщины. Бесконечные обращения «товарищ» при общении героев между собой тоже оставим без критики. Как и зеленого совсем министра угольной промышленности. Вес этих «ляпов» ничтожен в сравнении с достоинствами сериала. А они, эти достоинства, не только в правдивости показа событий и участников, на что, безусловно, не могла не повлиять Светлана Алексиевич с её «Чернобыльской молитвой». Даже удивительно, где авторы нашли эти наши лица, этот реквизит, эти носочки и фартучки на школьницах умирающего города Припять. Всё - как и было тогда.

Фото: HBO