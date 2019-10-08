Александр Лукашенко на пленарной сессии «Минского диалога»: Беларусь призывает вернуться к концепции европейской безопасности, основанной на сотрудничестве

Новости Беларуси. Беларусь призывает вернуться к концепции европейской безопасности, основанной на сотрудничестве. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на пленарной сессии «Минского диалога», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь призывает вернуться к концепции европейской безопасности, основанной на сотрудничестве. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на пленарной сессии «Минского диалога», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства отметил, что среди современных угроз – наиболее серьезный вызов создают вопросы, связанные с обеспечением стабильности в регионе. Сегодня мы наблюдаем беспрецедентную напряженность в международных отношениях, переживаем новый виток стратегического соперничества «великих держав». «Отойти от края пропасти» возможно, только наладив конструктивный диалог между всеми участниками конфликтов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Позвольте мне приветствовать вас от имени белорусского народа в городе-герое Минске. Более 700 специалистов, которые прибыли сюда – в центр Европы – для того, чтобы обсудить проблемы нашего общего дома. Это, как говорят, дорогого стоит. Это надо только приветствовать. Никаких тут излишних забот вы не доставили. Наоборот, принимать гостей – это приятные хлопоты. Так всегда белорусы считали.
Если это вам нужно – приезжайте, знайте, что нам это нужно тем более. Рад, что вы снова нашли возможность принять участие в дискуссии по волнующей всех международной повестке, которая, к сожалению, дополняется все новыми вызовами. Поиск адекватных и своевременных ответов на них является на данном этапе одной из важнейших задач экспертного сообщества, а также нас – политиков.
Отойти от края пропасти. Эти слова в теме нашей конференции и предельно точно выражают суть главной проблемы в мировом сообществе. Беспрецедентная напряженность международных отношений, расшатывание основ интернациональной безопасности, рост числа региональных конфликтов – затрагивают большинство континентов. Мы уже начали бить в набат, призывая остановить противостояние. Последнее время особенно много говорим о необходимости диалога, укреплении мер доверия и поиска компромиссов. Но мир, к сожалению, лучше не становится.
Вопросы континентальной безопасности в белорусской столице обсуждают уже второй раз. Прошлогодняя встреча экспертов стала уникальной площадкой для поиска адекватных решений на глобальные вызовы. Наша страна зарекомендовала себя последовательным приверженцем мирного урегулирования противостояний. Об этом свидетельствуют проведенные в последнее время на нашей территории масштабные внешнеполические форумы по широкой тематике: от безопасности до терроризма.