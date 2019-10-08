Александр Лукашенко на пленарной сессии «Минского диалога»: Беларусь призывает вернуться к концепции европейской безопасности, основанной на сотрудничестве

Новости Беларуси. Беларусь призывает вернуться к концепции европейской безопасности, основанной на сотрудничестве. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на пленарной сессии «Минского диалога», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства отметил, что среди современных угроз – наиболее серьезный вызов создают вопросы, связанные с обеспечением стабильности в регионе. Сегодня мы наблюдаем беспрецедентную напряженность в международных отношениях, переживаем новый виток стратегического соперничества «великих держав». «Отойти от края пропасти» возможно, только наладив конструктивный диалог между всеми участниками конфликтов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Позвольте мне приветствовать вас от имени белорусского народа в городе-герое Минске. Более 700 специалистов, которые прибыли сюда – в центр Европы – для того, чтобы обсудить проблемы нашего общего дома. Это, как говорят, дорогого стоит. Это надо только приветствовать. Никаких тут излишних забот вы не доставили. Наоборот, принимать гостей – это приятные хлопоты. Так всегда белорусы считали.

Если это вам нужно – приезжайте, знайте, что нам это нужно тем более. Рад, что вы снова нашли возможность принять участие в дискуссии по волнующей всех международной повестке, которая, к сожалению, дополняется все новыми вызовами. Поиск адекватных и своевременных ответов на них является на данном этапе одной из важнейших задач экспертного сообщества, а также нас – политиков.

Отойти от края пропасти. Эти слова в теме нашей конференции и предельно точно выражают суть главной проблемы в мировом сообществе. Беспрецедентная напряженность международных отношений, расшатывание основ интернациональной безопасности, рост числа региональных конфликтов – затрагивают большинство континентов. Мы уже начали бить в набат, призывая остановить противостояние. Последнее время особенно много говорим о необходимости диалога, укреплении мер доверия и поиска компромиссов. Но мир, к сожалению, лучше не становится.