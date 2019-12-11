Дмитрий Гордон назвал отвратительной организацию встречи «нормандской четвёрки» в Париже

Новости Беларуси. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подтвердил, что ООН поддерживает работу «нормандского формата», контактной группы и Специальной миссии ОБСЕ в рамках реализации минских соглашений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политик приветствовал итоги встречи лидеров Франции, Германии, России и Украины, которые прошли накануне в Париже и призвал стороны удвоить усилия в построении дороги к разрешению конфликта. А вот средства массовой информации, помимо обсуждения официальных итогов встречи, сосредоточились на кулуарных деталях и нюансах саммита.

Например, активно муссируют реплику Ангелы Меркель в адрес Владимира Путина. Канцлер Германии, якобы, назвала его победителем на состоявшихся переговорах. По этому поводу в политических кругах даже развернулась настоящая дискуссия, более того, оценки брошенной фразе и комментарии прозвучали уже от всех участников встречи.

И пока стороны соревнуются в формулировках, пресса взялась обсуждать не менее деликатную тему: организацию самого саммита и условия работы для СМИ. Например, известный украинский журналист Дмитрий Гордон, посетивший Париж во время встречи «нормандской четверки», остался недоволен этой составляющей.

Дмитрий Гордон, журналист (Украина): Организация, на мой взгляд, отвратительная. Я присутствовал на встрече в Минске, когда встречались Порошенко, Путин, Олланд и Меркель. Принимал Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем потрясающем президентском дворце. Вот это была организация, вот это была красота, вот это было внимание, уважение к членам делегации, к журналистам, к сопровождающим.

Напомним, в белорусской столице встреча «нормандской четверки» состоялась в феврале 2015-го. Переговоры лидеров тогда длились 17 часов, освещали минскую встречу полтысячи репортёров со всего мира.

Показываем, как выглядит «тайная комната» Дворца Независимости, в которой проходили переговоры «нормандской четвёрки»

Принятые в тот день во Дворце Независимости минские соглашения, по-прежнему остаются ключевым документом в работе по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.