Александр Лукашенко — Владимиру Путину: за эти 20 лет в Союзном государстве сделано немало, немало и предстоит сделать

Новости Беларуси. Компенсация из-за налогового маневра и поставки некачественной нефти, устранение барьеров в торговле, равные условия поддержки производителей и формирование цен на нефть и природный газ. Вопросы экономической составляющей интеграции Беларуси и России обсуждают президенты двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча стратегических партнеров проходит в Сочи в канун знаковой для Союзного государства даты – 20-летия подписания договора о создании интеграционного объединения. Все подробности в репортаже Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Белорусский борт номер один Сочи встретил прекрасной погодой и такими же улыбками. В политическом протоколе это не детали, а важные знаки. Переговоры проходят с видом на горы. В известной песне сказано: в горы тянут только друзей. Вот и Владимир Путин позвал нашего Президента в гости в сочинскую резиденцию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Владимир Владимирович, большое спасибо, во-первых, за приглашение, за прекрасную погоду здесь, в России. Действительно мы в канун большого, ну, не скажу праздника, события большого, 20-летия. За эти 20 лет сделано немало, это известно. Немало и предстоит сделать, мы это не скрываем. И вы заметили, что наши правительства серьезно анализировали договор. Смотрели, что можно сделать, что мы сегодня не можем делать, чтобы лишнюю работу не выполнять. Иными словами, к этому вопросу обращались не единожды и, как вы говорили, часто корректировали действия наших групп, наших команд по анализу и выработке некоторых планов дальнейшей интеграции наших государств.

Евгений Пустовой:

В России белорусского Президента народ любит, а политический истеблишмент уважает. Есть за что: официальный Минск никогда не выстраивал с Кремлем барьеры. Да и Александр Лукашенко, что называется, для кого-то друг, кому-то партнер, а для большинства россиян – лидер мнений. Поэтому к этому визиту такой информационный ажиотаж, аж прям тушите свет. Действительно, свет в зале для переговоров погас. Обстановку разрядила шутка нашего Президента. Объемы поставок углеводородов на 2020 год, инвестпроекты, компенсация за российскую «грязную» нефть. Сплошная экономика, это понятно и по составу участников переговоров с обеих сторон.

Евгений Пустовой:

Ни Макея, ни Лаврова здесь нет. Только вот недавно назначенный вице-премьер Дмитрий Крутой затягивает потуже галстук, а его тезка и российский коллега Дмитрий Козак разводит руками. Рабочие правительственные группы по вопросам интеграции не до конца выполнили задание, полученное на союзном саммите в Петербурге.

Для президентов подготовили увесистую папку интеграционной повестки. В ней документы по 16 вопросам. Евгений Пустовой:

Отойти чуть назад просят журналистов. Президенты же в готовы идти только вперед. Экономическая интеграция – для предприятий, социальная – для жителей двух стран. Когда обыватель почувствует это, тогда и вопрос, зачем Александр Лукашенко и Владимир Путин так часто встречаются, отпадет. Чтобы нам в своих странах жилось лучше. Владимир Путин: Выражаю вам слова благодарности за то, что вы сегодня здесь, в России