«Какая потеря, нет слов». Мировое сообщество скорбит из-за утраты собора Парижской Богоматери

Новости Франции. Вечером 15 апреля произошёл пожар в соборе Парижской Богоматери. Всё мировое сообщество выражает своё сожаление из-за утраченного архитектурного памятника. «Господи, даже не верится, что мы с моими детьми, которые увидели Нотр-Дам-де-Пари в первый и последний раз в первозданном виде, сказали «До свидания, Нотр-Дам-де-Пари»... Это ужасно.... Я не представлял себе за все мои приезды в мой любимый Париж, чтобы не посетить это удивительное место... Беда национального масштаба! Это всё равно, что любимый Санкт Петербург без Эрмитажа или без Исаакиевского Собора… Пережить войны, а в мирное время не уберегли...», – написал Филипп Киркоров. «Нотр-Дам-де-Пари в огне. Какое горе», – с печалью сказала Мелитина Станюта.

Вот так собор Парижской Богоматери выглядит сейчас. Последствия пожара в 7 фото «Мы с мамулей в день её юбилея на фоне Нотр-Дам-де-Пари... понимаю, что, когда смертные люди фотографируются на фоне «бессмертных» памятников, крайне мала вероятность их пережить, но иногда бывает и наоборот... мне всегда нравилась дневная органная музыка в Соборе, иногда исполнялись современные авангардные опусы, но наиболее убедителен был всё-таки Бах… Ничего. Отреставрируют. Возведут заново. И зазвучит орган. Жизнь продолжится», – поделился чувствами Игорь Николаев. «Нотр-Дам был символом красоты и истории Парижа в течение нескольких поколений. Сегодня культовый шпиль собора загорелся и в итоге рухнул. Хотя причина по-прежнему неясна, официальные лица сообщают, что это может быть связано с ремонтными работами на историческом месте. Толпы собрались на улицах и мостах Парижа, чтобы смотреть и оплакивать потерю, пока примерно 400 пожарных были направлены в собор, чтобы обуздать пламя. На фото: молодые французские мальчики, взбирающиеся на баррикады из мешков с песком возле Нотр-Дам в Париже во время Второй мировой войны. Снято Ли Миллером, Vogue, октябрь 1944 год», – сообщается в журнале Vogue.

Нотр-Дам удалось потушить: названа вероятная причина пожара «Это просто ужасно! Notre Dame de Paris! Боже! Какая потеря! Нет слов.... », – со скорбью отреагировал Сергей Лазарев. «Нотр-Дам – одно из величайших сокровищ мира, и в этом скорбное время мы сочувствуем жителям Франции. В нашей природе печалиться, когда мы видим потерянную историю – но в нашей природе также направлять все силы на восстановление», – написал Барак Обама.