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Встреча лидеров «нормандской четверки» во Франции продолжалась более двух часов

09 декабря 2019 20:08
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Во Франции завершилась встреча лидеров стран «нормандской четверки». Она продолжалась более двух часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча лидеров «нормандской четверки» во Франции продолжалась более двух часов-1

Лидеры Украины, России, Франции и Германии обсудили возможные пути по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины. Последний раз в таком формате диалог вели в Минске. Принятые в 2015 году во Дворце Независимости решения по-прежнему остаются сдерживающим фактором для силового противостояния и кровопролития.

Встреча лидеров «нормандской четверки» во Франции продолжалась более двух часов-4

Встреча лидеров «нормандской четверки» во Франции продолжалась более двух часов-6

Как развивались события – в репортаже Алексея Елфимова. Подробности в видеоматериале.

Встреча лидеров «нормандской четверки» во Франции продолжалась более двух часов-9

# Международная политика # Владимир Путин # Владимир Зеленский # Эммануэль Макрон # Ангела Меркель # Фотофакт

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