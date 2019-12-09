Встреча лидеров «нормандской четверки» во Франции продолжалась более двух часов

Во Франции завершилась встреча лидеров стран «нормандской четверки». Она продолжалась более двух часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеры Украины, России, Франции и Германии обсудили возможные пути по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины. Последний раз в таком формате диалог вели в Минске. Принятые в 2015 году во Дворце Независимости решения по-прежнему остаются сдерживающим фактором для силового противостояния и кровопролития.