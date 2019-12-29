«Бдительности никто не теряет». Что такое территориальная оборона Беларуси и как она работает

Новости Беларуси. Не стоит забывать о такой части системы национальной безопасности, как территориальная оборона. Это войска, которые созываются только на время войны или в период напряженной военно-политической ситуации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Их численность в нашей стране – около 120 тысяч человек (то есть вдвое больше, чем численность регулярной армии). Тему продолжит корреспондент Александр Добриян.

Три года назад, вступая в должность председателя Мозырского райисполкома, Елена Павлечко прекрасно отдавала себе отчет в том, что при необходимости деловой костюм придется сменить на военную форму и отдавать приказы.

Приемную председателя райисполкома от штаба территориальной обороны отделяет всего несколько лестничных пролетов.

– Что это за место?

– Это центральный пункт управления территориальной обороны Мозырского райисполкома.

– В случае объявления военного положения что здесь происходит?

– Рабочая группа собирается в этом зале.

Мой дом – моя крепость. За организацию территориальной обороны в Беларуси персонально отвечают региональные руководители. Учтен опыт Второй мировой, когда партизанские отряды создавались именно местными жителями, отлично знавшими свои леса и болота. В итоге к концу 1943 года партизаны контролировали до 60 % оккупированной фашистами республики. К слову, именно в партизанах свой боевой путь начинал и отец Елены Павлечко. Такая вот семейная традиция.

Елена Павлечко, председатель Мозырского районного исполнительного комитета:

Я считаю, что население наше – это патриоты. Если в сельских населенных пунктах или городе появляется кто-то незнакомый или с какими-то вопросами, то тут же информируются наши пограничники. Бдительности никто не теряет, это нас очень радует.

Понимание белорусами персональной ответственности за мирное будущее своей страны в основе концепции территориальной обороны. В случае необходимости под ружье станут 120 тысяч подготовленных в ходе регулярных сборов военнообязанных. Люди, ранее прошедшие срочную службу и не имеющие противопоказаний по здоровью, во время войны будут действовать в местах своего проживания.

Например, в том же Мозырском районе в зоне ответственности «территориалов» мосты, крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод, нефтепровод, подземные газохранилища и многое другое. Охрана стратегических объектов – лишь одна из их многочисленных задач.

Александр Добриян, корреспондент:

Территориальная оборона Гомельской области первой в стране получила собственное боевое знамя. С этим символом воинской чести, доблести и славы подразделения территориальной обороны Гомельской области в 2019 году приняли участие в параде войск Минского гарнизона по случаю Дня Независимости Беларуси.

Продолжает торжественное шествие расчет территориальных войск, представленный военнообязанными Гомельской области. Территориальная оборона – важный компонент системы защиты государства, который дает возможность в короткие сроки значительно повысить уровень обороноспособности нашей страны.

Василек, неофициальный символ Синеокой, в самом центре геральдического знака территориальных войск Беларуси, еще раз подчеркивает народный характер этого особого вида Вооруженных Сил.

Майор запаса Евгений Кичкин срочную службу в Вооруженных Силах проходил в первые годы белорусской независимости. Спустя четверть века, этим летом, снова окунулся в солдатский быт.

Евгений Кичкин, военнообязанный:

Я, скажем так, с воодушевлением встретил повестку. Если честно, мне самому хотелось попасть на сборы. Допустим, та же Швейцария – насколько я знаю, у них вообще нет армии, но у каждого швейцарца дома сейф, оружие. И вот такими сборами они поддерживают свою боевую готовность. Армейские навыки, которые со временем утрачиваются, снова восстанавливаются.

25 дней сборов доказали: полученные однажды военные навыки остаются навсегда. На учениях простые белорусские водители, врачи и инженеры вспоминают свои армейские специальности. Саперы, стрелки, артиллеристы, призванные из запаса и сформированные в небольшие мобильные подразделения территориальной обороны, способны решать широкий спектр задач: охранять стратегические объекты, нести службу на блокпостах, эффективно бороться с незаконными вооруженными формированиями.

Основной автомат у нас АК-74. На вооружении территориальной обороны в основном легкое стрелковое оружие: автоматы АК-74, гранатометы, минометы, пулеметы и даже зенитные установки. Вооружение простое и знакомое каждому, кто служил в армии.

Юрий Яночкин, заместитель военного комиссара Гомельской области:

Его достаточно у нас на складах, государству не надо тратить деньги на закупку новых образцов вооружения. Оно достаточно эффективное для борьбы с диверсионными группами, охранной деятельности и ведения стрелкового боя. Все специальности – что на ЗУ, РПГ, СПГ – это люди, которые проходили службу на этих типах вооружения и им, в принципе, владеют в совершенстве. Сборы, которые проходят в последнее время, показывают, что с этой задачей справляются очень успешно.

Складывающаяся ситуация в мире и непосредственно у белорусских границ вынуждает уделять обороне страны самое серьезное внимание. И пусть прямой военной угрозы сегодня нет, действующая в стране Военная доктрина учитывает то, как молниеносно в современном мире происходит переход от агрессивной риторики к открытой или скрытой агрессии. Термины «гибридная война» и «незаконные вооруженные формирования» стали нормой жизни и уже давно вошли в лексикон не только военных специалистов, а стратегическое сдерживание становится важнейшим элементом обороны страны.

О том, что порох нужно держать сухим, в очередной раз напомнил Главнокомандующий, утверждая план обороны страны. Александр Лукашенко: мы четко понимаем, какие могут быть войны в будущем, и под это перестраиваем свои Вооруженные Силы