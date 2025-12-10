Сборная Беларуси по хоккею провела тренировку в Новосибирске

Сборная Беларуси по хоккею провела в Новосибирске первую тренировку. Здесь в скором времени пройдут матчи Кубка Первого канала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К команде присоединились те люди, которые не проходили сбор в Минске. Настроение у игроков боевое. Все настроены показать максимум.

Дмитрий Квартальнов, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Эмоции были, немножко технический брак. Но это нормально: после двух дней, ребята не катались. Так с хорошим настроением, хорошая была тренировка, все заряжены, в общем-то, готовы играть.

Роман Горбунов, нападающий сборной Беларуси по хоккею:

Ощущения только позитивные, отдохнули перед сборной пару дней и сюда с новым настроением. Рад всех видеть. Хорошо, что есть эта пауза, чтобы отвлечься от сезона, восстановить силы, эмоции.

Старт турнира уже завтра. Вначале будут играть в формате 3х3, затем – в классический хоккей.