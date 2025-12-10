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Сборная Беларуси по хоккею провела тренировку в Новосибирске

10 декабря 2025 20:11
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Сборная Беларуси по хоккею провела в Новосибирске первую тренировку. Здесь в скором времени пройдут матчи Кубка Первого канала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по хоккею провела тренировку в Новосибирске-1

К команде присоединились те люди, которые не проходили сбор в Минске. Настроение у игроков боевое. Все настроены показать максимум.

Дмитрий Квартальнов, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Эмоции были, немножко технический брак. Но это нормально: после двух дней, ребята не катались. Так с хорошим настроением, хорошая была тренировка, все заряжены, в общем-то, готовы играть. 

Роман Горбунов, нападающий сборной Беларуси по хоккею:
Ощущения только позитивные, отдохнули перед сборной пару дней и сюда с новым настроением. Рад всех видеть. Хорошо, что есть эта пауза, чтобы отвлечься от сезона, восстановить силы, эмоции.

Старт турнира уже завтра. Вначале будут играть в формате 3х3, затем – в классический хоккей.

# Хоккей

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