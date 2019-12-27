«Для меня как Президента очень важно сделать всё, чтобы в жизнь каждого нашего ребёнка пришло волшебство в виде искренней заботы»

Новости Беларуси. Ценить и беречь родителей и близких, уважать учителей и обязательно достичь самых высоких результатов. Так 27 декабря «Наших детей» напутствовал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент принял участие в главной елке страны. Под сводами Дворца Республики собрались более 2000 ребят. Это победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных состязаний, а еще те, кто в силу жизненных обстоятельств не может встретить праздник в кругу семьи – воспитанники детских домов и интернатов.

Александр Лукашенко на Главной ёлке страны: «Вы сделаете для своей страны что-то очень важное и полезное» Главная елка страны – кульминация общенациональной акции «Наши дети». Сегодня глава государства поблагодарил всех, кто поддерживал и поддерживает эту инициативу, ведь в жизни не может быть чужих детей. Об эмоциях и подарках сказочного праздника – материал Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Вместо метелицы кружат дети. Здесь почти 2500 юных белорусов. Цель – подарить атмосферу сказки. Удивить чад гаджетов сложно, в их руках интернет, но желания все такие же непосредственные.

– Мечтала сюда попасть?

– Конечно, мечтала. Это же, мне кажется, большая честь – встретиться с Президентом вживую.

Желание сбылось, а как же иначе? Марафон заботы и милосердия по стране идет уже четверть века именно с подачи Президента. Акция для всех «Наших детей», чужих в Беларуси нет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я искренне рад этой встрече. Знаю, что вы также ожидали этих праздников. Многие из вас уже обратились к Деду Морозу со своими просьбами, попросили у него подарки. Наверное, уже Дед Мороз кому-то эти подарки принес. Ну а кто еще не получил от Деда Мороза подарки – я, как его преемник на сегодняшнем празднике, все эти подарки вам вручу. Для меня как Президента очень важно сделать все возможное, чтобы в жизнь всех вас, каждого нашего ребенка, пришло волшебство в виде искренней заботы, душевного тепла, неожиданных подарков, приятных встреч с добрыми и отзывчивыми людьми. Именно таким должен быть наш праздник.

«Всегда хочется волшебства». В какие уголки Беларуси заглянула акция «Наши дети» 27 декабря? Кульминация благотворительного проекта. Взрослые в эти предпраздничные дни посетили с подарками более сотни учреждений, в названии которых есть слово «детский».

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Все должностные лица посещают, поздравляют детей. И самое главное – мы напитываемся той энергетикой, которая исходит от наших детей в предвкушении, предчувствии чуда.

Кстати, помогать можно не только рублем, но и вниманием. На главной елке страны трудятся волонтеры из столичного педуниверситета. Такой опыт студентам точно приходится.