Павел Лёгкий: На этих выборах впервые в таком серьёзном масштабе стримили из Дворца Республики

Новости Беларуси. В Беларуси избрали депутатов Палаты представителей седьмого созыва. Из внесенных в списки голосующих на участки пришли свыше 77 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЦИК обнародовал фамилии 110 кандидатов, которые получили наибольшую поддержку избирателей.

Павел Николаевич, как вы прокомментируете работу информационного центра ЦИК в эти насыщенные дни?

Павел Легкий, первый заместитель министра информации Беларуси:

Дни действительно выдались насыщенные, напряженные. Сложно было организовать работу центра. Такая рутинная незаметная работа, и нужно было организовать взаимодействие как минимум, наверное, 20 различных организаций, учреждений и ведомств, которые обеспечивали в итоге функционирование этого центра. Я очень рад, что нам удалось это сделать, и центр работал без сбоев.

Мы аккредитовали сюда более 670 представителей средств массовой информации, более 300 иностранных журналистов. Кто-то не пришел, кто-то пришел, безусловно. Многим журналистам в помощь оказались стримы, прямые трансляции, которые шли из зала на различные интернет-ресурсы. На этих выборах впервые, наверное, в таком серьезном масштабе стримили из Малого зала Дворца Республики.

Дмитрий Боярович:

Журналисты смогли убедиться, что здесь WI-FI, что называется, летал. За счет чего?