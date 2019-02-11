«Дело медиков»: в Минске судят экс-директора РНПЦ травматологии и ортопедии

Новости Беларуси. В Минском городском суде проходит слушание по «делу медиков». На скамье подсудимых – экс-директор РНПЦ травматологии и ортопедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александра Белецкого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
В деле несколько эпизодов. Суммы вознаграждений варьируются от 1 тысячи евро до 3 тысяч долларов. По версии следствия, деньги Белецкий получал за решение вопроса по закупке медоборудования. При проведении обыска в его гараже и по месту жительства в тайниках обнаружено порядка миллиона рублей.
Сергей Сомаль:
Мы очень близко дружили. Очень хорошо его знаем. Очень порядочный и надежный человек. Великолепный профессионал.
– Верите, что эти деньги, которые у него нашли, могли быть получены как взятка?
Я-то сам не присутствовал. Знаю, что получал он достаточно много. Думаю, что можно было такую сумму и собрать.
Добавим, санкции статьи, по которой Белецкому предъявлено обвинение, предусматривают 15 лет лишения свободы.
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