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«Дело медиков»: в Минске судят экс-директора РНПЦ травматологии и ортопедии

11 февраля 2019 11:45
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Новости Беларуси. В Минском городском суде проходит слушание по «делу медиков». На скамье подсудимых – экс-директор РНПЦ травматологии и ортопедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александра Белецкого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

«Дело медиков»: в Минске судят экс-директора РНПЦ травматологии и ортопедии-1

«Дело медиков»: в Минске судят экс-директора РНПЦ травматологии и ортопедии-3

В деле несколько эпизодов. Суммы вознаграждений варьируются от 1 тысячи евро до 3 тысяч долларов. По версии следствия, деньги Белецкий получал за решение вопроса по закупке медоборудования. При проведении обыска в его гараже и по месту жительства в тайниках обнаружено порядка миллиона рублей.

«Дело медиков»: в Минске судят экс-директора РНПЦ травматологии и ортопедии-6

Сергей Сомаль:
Мы очень близко дружили. Очень хорошо его знаем. Очень порядочный и надежный человек. Великолепный профессионал. 

– Верите, что эти деньги, которые у него нашли, могли быть получены как взятка?

Я-то сам не присутствовал. Знаю, что получал он достаточно много. Думаю, что можно было такую сумму и собрать.

«Дело медиков»: в Минске судят экс-директора РНПЦ травматологии и ортопедии-9

Добавим, санкции статьи, по которой Белецкому предъявлено обвинение, предусматривают 15 лет лишения свободы.

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# Коррупция # происшествия # Фотофакт

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