«Дело медиков»: в Минске судят экс-директора РНПЦ травматологии и ортопедии

Новости Беларуси. В Минском городском суде проходит слушание по «делу медиков». На скамье подсудимых – экс-директор РНПЦ травматологии и ортопедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александра Белецкого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

В деле несколько эпизодов. Суммы вознаграждений варьируются от 1 тысячи евро до 3 тысяч долларов. По версии следствия, деньги Белецкий получал за решение вопроса по закупке медоборудования. При проведении обыска в его гараже и по месту жительства в тайниках обнаружено порядка миллиона рублей.

Сергей Сомаль:

Мы очень близко дружили. Очень хорошо его знаем. Очень порядочный и надежный человек. Великолепный профессионал.

– Верите, что эти деньги, которые у него нашли, могли быть получены как взятка?

Я-то сам не присутствовал. Знаю, что получал он достаточно много. Думаю, что можно было такую сумму и собрать.