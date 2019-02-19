Только конкретные предложения и действия. Большое совещание по демографической ситуации прошло у Президента

Новости Беларуси. Продление программы «Материнский капитал», льготные кредиты на жильё для многодетных семей, бесплатное ЭКО. Некоторые меры по улучшению демографической ситуации в Беларуси озвучены 19 февраля на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обстоятельный разговор во Дворце Независимости состоялся с участием представителей правительства, Администрации Президента, губернаторов. В нашей стране уже работает система мер поддержки семей с детьми. Однако даже при таких условиях численность белорусов сокращается. Поэтому настало время разобраться в эффективности всей демографической политики.

Вот так выглядит ежедневное семейное счастье в большой семье Чернявских. Галина всегда мечтала о детях, да и супруг вырос в многодетной семье. Выбор – карьера или материнство никогда не стоял. Галина ушла в декретный отпуск лишь с младшей дочерью, с остальными детками помогали родственники.

Галина Чернявская, многодетная мать:

Мы всегда хотели много детей, по крайней мере я уже со школьных лет хотела большую семью. А наш папа тоже из большой семьи: у него 5 деток в семье. И вот такое счастье нам улыбнулось.

Помимо дружной атмосферы и взаимовыручки, к которой они привыкают с детства, есть в большой семье и вполне ощутимые материальные бонусы. Так, у каждого из ребят своё хобби. Кто-то играет на цимбалах, кто-то на скрипке, кто-то ходит на гимнастику и таэквондо. Посещать все эти кружки дети из многодетных семей могут бесплатно. Галина Чернявская:

Льготы для детей есть такие, как 50% оплаты детского садика, льготы по налогу: многодетная семья не оплачивает земельный налог. В законодательстве у нас 1 дополнительный день для одного из родителей. Это очень хорошо.

Нас должно становится намного больше. Одна из главных стратегий демографической политики страны – государства с населением почти в 9,5 миллиона человек. Но сценарий развития на 20 лет вперёд прокручивают статистики – численность населения будет уменьшаться. Если ничего не делать, проблема может стать остро.

Виктория Ходосок, СТВ:

Итак, правительство ищет пути решения: как совершить демографическую перезагрузку. Среди предложений – строить больше жилья с господдержкой для многодетных, продлевать программу семейного капитала, возможность проводить один раз ЭКО бесплатно. В общем, есть конкретные идеи. Насколько они эффективны? Сегодня обсудили на совещании во Дворце Независимости. Костевич о возможности проведения бесплатной попытки ЭКО: «Это позволит получить дополнительно от 1,5 до 2 тысяч детей» Александр Лукашенко участникам совещания сразу говорит – сегодня никаких самоотчётов и лишних отступлений. Только конкретные предложения и действия. Нам необходимо провести «инвентаризацию» оказываемой господдержки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ни одна страна в мире не поддерживает так семьи с детьми, как мы. У нас, по-моему, до 11 разных пособий. Я прочитал анализ по странам: допустим, в Германии очень сильные вроде бы выплаты, а рождаемость практически, как в Беларуси. И там, где не очень поддерживают семьи, там такая же рождаемость. Поэтому нам надо разобраться в системе поддержки и посмотреть, может, нам где-то усилить поддержку, а где-то какую-то мелочь вообще убрать, которая не работает (подробнее здесь).

Квартирный вопрос во многих семьях в числе, скажем прямо, ключевых. Особенно в многодетных, а их сегодня около 35 тысяч в стране. Президент на совещании обращает внимание – есть шероховатости. Очередь из нуждающихся в жилье растёт.

Проблему анализировали и на недавнем совещании по вопросам строительства. Обзаводиться площадью такие семьи должны в течение года, не надо растягивать. Так было решено. Но на деле сроки затягиваются. Александр Лукашенко:

Прирост населения, повышение трудового потенциала – вопрос национальной безопасности, и для нас он звучит так же остро, как и для других развитых стран. Мне до сих пор докладывают, что существуют недоработки в обеспечении многодетных семей жильем. Ну мы об этом договорились. 21-й год – граница, за которую нежелательно заходить при обеспечении многодетных семей жильем.

Одной из причин спада рождаемости специалисты называют отголоски прошлого. Молодые семьи сегодня – те самые дети 90-х, когда в стране была демографическая яма. А второй – «моду как у них, в Европе» – популярные поздние браки.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

На совещании прежде всего рассматривались причины снижения рождаемости и эти причины действительно объективны. Причины высокой смертности и те меры государственной поддержки, которые созданы в Республике Беларусь. А созданы они достаточно масштабные. Одно только пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Мы понимаем, республика сегодня может этим гордиться. 3 года оплачиваемые. Пособие по уходу за ребенком – это почти 2,2 миллиарда расходов. И это 1,8% от ВВП. По оценке экспертов, под 5% ВВП тратится вообще на поддержку семьи: это и семейный капитал, и жилищное строительство, и здравоохранение, и образование – те льготы, которые сегодня предоставлены. Поэтому сам масштаб поддержки семьи действительно ощутим.

К своему материнскому счастью в квадрате привыкает молодая мама Анастасия. Эта беременность была очень долгожданной. Когда супруги узнали, что ждут мальчиков-близнецов, счастью не было предела.

Анастасия Крупенькина:

Когда мы поехали на 8-9-й неделе на УЗИ, нам сказали: «Мамочка, так у вас же 2 сердечка бьется». Когда я вышла из кабинета УЗИ, я была в таком восторге.

В РНПЦ «Мать и дитя» сталкиваются с самыми тяжелыми патологиями. Ради спасения жизни матери и ребенка здесь применяют самые современные технологии, а полученный опыт транслируют в регионы. В РНПЦ «Мать и дитя» прокомментировали возможность проведения первой бесплатной попытки ЭКО В результате по одному из важнейших демографических показателей – низкой младенческой смертности – Беларусь среди мировых лидеров.

Светлана Нагибович, заместитель директора по акушерству и гинекологии РНПЦ «Мать и дитя», главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава

Мы уже приближаемся к биологической статистике, как говорят среди профессионалов, потому что еще не было настолько низких показателей, как 2,4 промилле на 100 тысяч новорожденных деток – это один из самых низких показателей даже за время работы РНПЦ.