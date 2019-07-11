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«Весь год готовятся к этому событию». В Витебске открывается «Славянский базар – 2019»

11 июля 2019 06:40
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Новости Беларуси. Праздник музыки, творчества и дружбы! Международный фестиваль «Славянский базар» 11 июля в 28-й раз соберёт сотни зрителей в знаменитом Летнем амфитеатре на торжественном открытии форума искусств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Весь год готовятся к этому событию». В Витебске открывается «Славянский базар – 2019»-1

Традиционно улицы города заполнились людьми ещё накануне, и Витебск снова на несколько дней превратился в фестивальную столицу. В 2019 году программа порадует более широким представлением видов и направлений искусств.  

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Основная тема программы открытия – «Место, где ты появился на свет». Она посвящена малой родине, семейным и общечеловеческим ценностям, а также преемственности поколений. Местные жители и гости рассчитывают получить от фестиваля множество впечатлений, незабываемых эмоций и творческих открытий.

«Весь год готовятся к этому событию». В Витебске открывается «Славянский базар – 2019»-4

Светлана Блинер, администратор зрительного зала Летнего амфитеатра в Витебске:
Все жители и гости города Витебска с удовольствием ждут открытия «Славянского базара». Они всегда под впечатлением и весь год готовятся к этому событию. Мы очень рады приветствовать на этой сцене звёзд мирового значения: Леонтьева, Тамару Гвердцители, Стаса Михайлова и остальных участников.   

«Весь год готовятся к этому событию». В Витебске открывается «Славянский базар – 2019»-7

«Весь год готовятся к этому событию». В Витебске открывается «Славянский базар – 2019»-9

Именитые артисты выступят на белорусском, русском и украинском языках. Заявлены и мировые знаменитости. Также известно, что на церемонии открытия вручат награды Таисии Повалий и победителю детского музыкального конкурса. Его объявят на открытии форума.   

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А вот имя лучшего исполнителя эстрадной песни «Витебск-2019» станет известно на церемонии закрытия 15 июля.

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# Славянский базар в Витебске-2019 # Культура # Светлана Блинер # Фотофакт

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