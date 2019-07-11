«Весь год готовятся к этому событию». В Витебске открывается «Славянский базар – 2019»

Новости Беларуси. Праздник музыки, творчества и дружбы! Международный фестиваль «Славянский базар» 11 июля в 28-й раз соберёт сотни зрителей в знаменитом Летнем амфитеатре на торжественном открытии форума искусств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно улицы города заполнились людьми ещё накануне, и Витебск снова на несколько дней превратился в фестивальную столицу. В 2019 году программа порадует более широким представлением видов и направлений искусств.

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Основная тема программы открытия – «Место, где ты появился на свет». Она посвящена малой родине, семейным и общечеловеческим ценностям, а также преемственности поколений. Местные жители и гости рассчитывают получить от фестиваля множество впечатлений, незабываемых эмоций и творческих открытий.