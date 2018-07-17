Что было: Композитор Морозов «зажег» Витебск / Минск тонущий/ Санкционка не прошла

Побазарили «на дорожку»

Витебск понемногу начинает приходить в себя. Еще пара вечеров, и эйфория 27-го фестиваля «Славянский базар» уйдет в воспоминания его участников, организаторов и зрителей. Сегодня сольный концерт Елены Ваенги, затем большой десант исполнителей русского шансона, группа «Мумий Тролль», оперетта Кальмана и спектакль. Эти радости достанутся витеблянам уже после гала-концерта закрытия, на котором были озвучены итоги конкурса молодых исполнителей. Гран-при и 20 тысяч долларов взял румын Марчел Рошка. Ему 28 лет. Он дирижер оркестра и регент церкви в Бухаресте. Первая премия и 15 тысяч долларов достались казахскому патриоту Ернару Садирбаеву. Вторую премию и 10 тысяч долларов жюри присудило украинке Миле Нитич. За третьей премией на сцену вышли наш белобородый земляк, немного напоминающий старика Хоттабыча, Евгений Курчич и полька Сильвия. Им причитается по 5 тысяч долларов каждому. Зрители поздравили молодежь с успехами и начали слушать песни. Сразу отметим, что какой-то идеи в концерте закрытия не просматривалось. Пытались «завести» публику «Дрозды», исполнив попурри про танцы, трущихся баб и кеды-полукеды. 72-летний Робертино Лоретти, опираясь на трость и спинку стула, блестяще исполнил известную «O sole mio». Вышла Оля Полякова, представленная как королева украинской эстрады, в каком-то чудном наряде, с горящими бенгальскими огнями в короне на голове (слава Богу, ничто не сгорело). Пела что-то о шлепках и пятках. Виктория Алешко в дуэте с парнем из России исполнили странную песню, где все перемешалось: и любовь, и весна, и зверства немецко-фашистских захватчиков во Второй мировой войне.

Амфитеатр все это творчество воспринимал с благодарностью, но спокойно. Пока не вышел к роялю композитор Александр Морозов. Он сел за инструмент и исполнил по куплету из своих хитов: «Малиновый звон», «Душа болит, а сердце плачет», «Осенний поцелуй» и все такое. Вот, оказывается, какие песни ждал народ. Люди запели всем залом, закачались, лица ожили. Потом пошел «парад звезд»: Вика Цыганова, Гвердцители, Буйнов, Малинин... Из наших были Солодуха, Хлестов, Афанасьева, Ланская… И так – до последнего аккорда, а там – до встречи через год.

Заливает…

Сижу, пишу, а за окном гремит и безбожно льет. Мы начинаем привыкать к оранжевому. Шкала уровней опасности (зеленый, желтый, оранжевый, красный), исходящей от природных явлений, надежно прописалась в нашем сознании. Потому что явлений таких, как кажется, становится все больше. Взять нынешнее лето. Несносная жара наступает, выжигая леса и посевы, – оранжевый. Заливают дожди – опять этот цвет. Если за полдня на тот же Брест небо сливает до 80 процентов месячной нормы осадков, это нерадостно. Люди плавают по улицам на надувных матрацах, вытягивают из водного плена свои машины.

На днях мы видели смерч в Смолевичском районе, что-то типа торнадо наблюдалось под Лидой. Сегодня в некоторых районах, в парке Челюскинцев повалило около десятка деревьев. В центре столицы сорвало рекламные щиты. Раньше минчане хорошо знали места городских потопов: Немига, площадь Победы, перекресток пр. Независимости и ул. Толбухина. Сегодня непогода открывает новые места – затапливает улицы старых кварталов Минска: ливневка не справляется. Каждый из последних дней духота стоит невероятная. Ощущение близкого дождя не отпускает ни на минуту с утра до вечера. И он-таки льет иногда нешуточно. Синоптики обещают мокрую погоду до конца недели. Берем зонты и ждем, когда все это кончится.



Таможня выздоравливает

Президент считает, что коррупционных проявлений в таможенных органах стало меньше, но до конца они не изжиты. Об этом он заявил сегодня, принимая с докладом председателя ведомства Юрия Сенько. Конечно, после громких разоблачений взяточников в региональных таможенных органах и вообще в результате чуть ли не ежедневных задержаний коррупционеров порядка в ГТК стало больше. Возросла и активность в работе. За первое полугодие в республиканский бюджет поступило 4,6 миллиарда рублей платежей. Это на треть больше, чем в 2017 году. Сенько также сообщил, что таможенники задержали два грузовика с санкционными товарами. Двигались они в сторону российской границы по могилевскому направлению. Эта тема сегодня достаточно актуальна. Россия неоднократно упрекала Беларусь в поставке таких товаров. То креветки всплывали, то черная икра, то сыры «как французские» или еще какие-нибудь деликатесы. Российские телеканалы постоянно об этом твердили: порой в шутку, порой всерьез, вовсе не заботясь о том, чтобы приехать и взглянуть своими глазами на производство этих самых деликатесов. Мы же, напротив, заявляем о противодействии таким поставкам, а претензии считаем необоснованными. Да и какие могут быть вопросы, если мы научились делать продукты получше, чем на Западе. Там это признают.



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В.Д.