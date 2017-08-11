«Ошмянская таможня прекратит свое существование»: после вынесения приговора по делу о взятках решена судьба организации

Новости Беларуси. Оптимизация Ошмянской таможни не отразится на качестве обслуживания. Об этом 11 августа подчеркнули в профильном ведомстве. Уже с 1 октября Ошмянская таможня прекращает свое существование, зона ее ответственности переходит под юрисдикцию Гродненской региональной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь: Прекратит свое существование Ошмянская таможня, а управленческий персонал, как правило, будет переведен на пограничные пункты таможенного оформления, иные отделы. За счет такой оптимизации частично произойдет сокращение. Конечно, той части административного аппарата, который сегодня выполнял функции управления на ошмянском направлении.

По итогу оптимизации Таможенный комитет будет сокращен на 20 единиц, таможенная служба в целом – на 100 единиц. И 407 сотрудника, которые до этого момента носили погоны, являлись государственными служащими, будут переведены в разряд технического персонала.

В ГТК также отметили, что Комитет вынесет серьезный урок из резонансного дела ошмянских таможенников.

Напомним, на днях участникам преступной группы был вынесен приговор. На скамье подсудимых оказались 16 человек за взятки, в том числе и сотрудники пункта пропуска «Каменный Лог».

Комментируя проблему очередей из большегрузов на выезд из Беларуси, в Комитете заметили, что жалоб на таможенные и пограничные службы нет. Транспортный грузопоток по итогам первого полугодия увеличился на 21% по сравнению с 2016 годом. Однако техническая оснащенность и оптимизация определенных процедур позволяет таможенным органам с ними справляться.