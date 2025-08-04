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Арина Соболенко сыграет на турнире в Цинциннати

04 августа 2025 18:04
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Совсем скоро сильнейшие теннисисты мира вступят в борьбу на хардовом турнире категории 1000 в Цинциннати, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Перед первой ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко стоит непростая задача.

Она действующая победительница соревнований, а потому предстоит не только подтвердить титул, но и рейтинговые очки. В финале 2024 года землячка уверенно победила американку Джессику Пегулу. Традиционно, в заявках престижного старта – все лидеры WTA-тура. Лишь две теннисистки из первой десятки пропустят розыгрыш по состоянию здоровья – это китаянка Чжэн Циньвэнь и Паула Бадоса из Испании.

Ожидается, что за трофей поборется и легендарная Винус Уильямс, которая получила специальное приглашение от организаторов. Жеребьевка турнира в Огайо состоится уже 5 августа. Противостояния основной сетки начнутся 7 августа и завершатся 18-го.

# Теннис

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