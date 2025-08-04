Результаты 16 тура чемпионата Беларуси по футболу

На футбольных полях Беларуси завершилась программа 16 тура чемпионата страны, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Всего было сыграно пять поединков, зрители увидели 14 взятий ворот. Лидерство в таблице текущего розыгрыша удерживает «МЛ Витебск», который продлил свою беспроигрышную серию, обыграв на домашней арене «Слуцк» с минимальным результатом – 1:0. В 16 встречах национального первенства команда одержала 13 викторий и трижды сыграла вничью, благодаря чему обеспечила себе преимущество над ближайшим преследователем в 10 очков.

На втором месте расположилась мозырская «Славия», в активе которой 9 побед. Следом идут жодинское «Торпедо» и минское «Динамо», матчи с участием этих команд, а также гродненского «Немана» перенесены на более поздний срок из-за участия клубов в отборочном турнире Лиги конференций.

В аутсайдерах по-прежнему футболисты «Молодечно», на счету которых всего одна виктория, ничья и 13 поражений.