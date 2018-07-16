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«Очень впечатляюще»: под Смолевичами наблюдался смерч

16 июля 2018 06:47
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Новости Беларуси. 15 июля под Смолевичами прошёл смерч. Природное явление успел снять на камеру очевидец.  

Как рассказывает автор видео, смерч образовался из облака, которое двигалось в сторону Национального аэропорта Минск.  

«Выглядел торнадо очень впечатляюще», – поделился впечатлениями в описании к ролику на своём YouTube-канале пользователь KindelHouse.  

Этим летом жители Беларуси уже не раз наблюдали за интересными проявлениями погоды. Прошлая неделя выдалась особенно богатой на события. Вечером 12 июля брестчанам на головы обрушился ливень, который превратил город в подобие Венеции. На следующий день в Минске тонул проспект Победителей, а в Лиде было зафиксировано «почти торнадо».  

На 16 июля синоптики объявили оранжевый уровень опасности.  

На большей части республики ожидаются дожди с грозами, в некоторых районах – град (подробнее здесь).  

# Погода в Беларуси # общество # Видеофакт

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