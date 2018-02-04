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Чип, паспорт и плановое УЗИ для осетра: как в Беларуси выращивают настоящую чёрную икру

04 февраля 2018 18:30
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Новости Беларуси. Наш корреспондент побывала на белорусском предприятии, где выращивают черную икру. На производстве к этому шли 9 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Чип, паспорт и плановое УЗИ для осетра: как в Беларуси выращивают настоящую чёрную икру-2

Полтора года назад первый плавник осетра коснулся водной глади этого рыбного курорта, или, как говорит управляющий предприятием Владимир Довгялло, осетровых Мальдив.

Чип, паспорт и плановое УЗИ для осетра: как в Беларуси выращивают настоящую чёрную икру-5

И именно тогда началась белорусская история производства черной икры. Продукта, который сегодня вызывает определенный восторг в любой точке мира.

Чип, паспорт и плановое УЗИ для осетра: как в Беларуси выращивают настоящую чёрную икру-8

Владимир Довгялло, управляющий производством осетровой икры:
Хотелось использовать потенциал нашей страны и использовать его правильно. Хотелось заняться экспортоориентированной продукцией, желательно с наукоемким подходом. Начали изучать технологии – начали понимать проблематику, которая есть на рынке. И определили, что данного продукта натурального качества фактически и нет. Большое количество продукта, я бы сказал, превалирующее, произведено доильным способом. Это так называемая «гормональная» черная икра. Она производится совершенно по другой технологии.

Чип, паспорт и плановое УЗИ для осетра: как в Беларуси выращивают настоящую чёрную икру-11

Она позволяет получать икру от одной рыбы около шести раз, но при этом осетра обкалывают гормонами. На белорусском же производстве используют забойный метод. В результате продукт сохраняет питательные свойства и вкус, но обходится дороже как покупателю, так и производителю.

Чип, паспорт и плановое УЗИ для осетра: как в Беларуси выращивают настоящую чёрную икру-14

Владимир Довгялло:
Этот цех не является первой стадией. Первой стадией является выращивание и выдерживание рыбы на открытой воде. Это экономически нецелесообразно – вести выращивание с малька до зрелой самки (а ей должно быть порядка 10 лет) в искусственной среде.

Чип, паспорт и плановое УЗИ для осетра: как в Беларуси выращивают настоящую чёрную икру-17

Вода, в которой рыбы проводят от трех месяцев до полугода, прежде чем будут готовы отдать икру, тоже особенная. Ее очищают и насыщают озоном до такой степени, чтобы не оставалось даже намека на запах ила или тины. Кстати, каждый интересующийся в любой момент может понаблюдать за тем, что происходит в цеху. Здесь установлена камера и идет онлайн-вещание.

Чип, паспорт и плановое УЗИ для осетра: как в Беларуси выращивают настоящую чёрную икру-20

Владимир Довгялло:
В каждой ванне находится прочипированная рыбка со своим личным паспортом. Мы знаем о каждой рыбке всё. Например, самочка Матильда: вес 9,5 кг, кормилась кормом таким, плановое УЗИ назначено. Всё как у людей.

Чип, паспорт и плановое УЗИ для осетра: как в Беларуси выращивают настоящую чёрную икру-23

И это скорее необходимость, чтобы не упустить момент, когда икринки уже насыщены питательными веществами, но сама рыба еще не перешла в стадию нереста.

Чип, паспорт и плановое УЗИ для осетра: как в Беларуси выращивают настоящую чёрную икру-26

Специалист УЗИ:
Примерно этой рыбе надо еще посидеть до двух недель. Тогда она будет готова. Икра уже довольно приличного размера, ее уже можно четко видеть. И потихонечку, если так присмотреться, начинаются такие проблески, рядочки.

Чип, паспорт и плановое УЗИ для осетра: как в Беларуси выращивают настоящую чёрную икру-29

Каждые две недели рыба проходит такое УЗИ. На последней стадии рыбовод берет так называемую биопсию и под микроскопом изучает готовность икры.

Алена Сырова, СТВ:
Прогнозировать, сколько в итоге икры получится от одной самки, довольно сложно. Но при соблюдении всех условий на выходе получится около 700-800 граммов экологически чистой отборной черной икры, произведенной в Беларуси.

Чип, паспорт и плановое УЗИ для осетра: как в Беларуси выращивают настоящую чёрную икру-32

После изъятия пузыря с икрой его протирают через сито, промывают и добавляют соль. Никаких консервантов – своеобразная фишка и синоним любого белорусского продукта.

Чип, паспорт и плановое УЗИ для осетра: как в Беларуси выращивают настоящую чёрную икру-35

Владимир Довгялло:
Именно потребность в натуральной продукции в мире растет. Большинство товарных марок на рынке и зарубежных рынках представлены перепакованным производством. А вот так, чтобы у кого-то было свое высокотехнологичное производство, которое, безусловно, крайне энергоемкое – нет, этого ни у кого нет. Это есть наша ниша.

Чип, паспорт и плановое УЗИ для осетра: как в Беларуси выращивают настоящую чёрную икру-38

Это производство черной икры пока единственное в Беларуси. И единственное на постсоветском пространстве, прошедшее еврокомиссию и получившее право на поставку икры в Евросоюз.

Чип, паспорт и плановое УЗИ для осетра: как в Беларуси выращивают настоящую чёрную икру-41

Владимир Довгялло:
Наша продукция представлена на рынке Российской Федерации, Казахстана, Армении, Азербайджана, даже острова Маврикия. Касательно европейских государств – Люксембург, Латвия, Германия, Италия. Люди реагируют на то, что продукт произведен где-то, а именно – в Республике Беларусь.

Чип, паспорт и плановое УЗИ для осетра: как в Беларуси выращивают настоящую чёрную икру-44

Начинают искать информацию о нашем производстве, начинают обогащать свои знания о технологиях производства черной икры. И где-то радоваться, безусловно, что наша страна производит такой продукт.

# общество # Еда # Фотофакт # Алена Сырова # Владимир Довгялло

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