Чип, паспорт и плановое УЗИ для осетра: как в Беларуси выращивают настоящую чёрную икру

Новости Беларуси. Наш корреспондент побывала на белорусском предприятии, где выращивают черную икру. На производстве к этому шли 9 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Полтора года назад первый плавник осетра коснулся водной глади этого рыбного курорта, или, как говорит управляющий предприятием Владимир Довгялло, осетровых Мальдив.

И именно тогда началась белорусская история производства черной икры. Продукта, который сегодня вызывает определенный восторг в любой точке мира.

Владимир Довгялло, управляющий производством осетровой икры:

Хотелось использовать потенциал нашей страны и использовать его правильно. Хотелось заняться экспортоориентированной продукцией, желательно с наукоемким подходом. Начали изучать технологии – начали понимать проблематику, которая есть на рынке. И определили, что данного продукта натурального качества фактически и нет. Большое количество продукта, я бы сказал, превалирующее, произведено доильным способом. Это так называемая «гормональная» черная икра. Она производится совершенно по другой технологии.

Она позволяет получать икру от одной рыбы около шести раз, но при этом осетра обкалывают гормонами. На белорусском же производстве используют забойный метод. В результате продукт сохраняет питательные свойства и вкус, но обходится дороже как покупателю, так и производителю.

Владимир Довгялло:

Этот цех не является первой стадией. Первой стадией является выращивание и выдерживание рыбы на открытой воде. Это экономически нецелесообразно – вести выращивание с малька до зрелой самки (а ей должно быть порядка 10 лет) в искусственной среде.

Вода, в которой рыбы проводят от трех месяцев до полугода, прежде чем будут готовы отдать икру, тоже особенная. Ее очищают и насыщают озоном до такой степени, чтобы не оставалось даже намека на запах ила или тины. Кстати, каждый интересующийся в любой момент может понаблюдать за тем, что происходит в цеху. Здесь установлена камера и идет онлайн-вещание.

Владимир Довгялло:

В каждой ванне находится прочипированная рыбка со своим личным паспортом. Мы знаем о каждой рыбке всё. Например, самочка Матильда: вес 9,5 кг, кормилась кормом таким, плановое УЗИ назначено. Всё как у людей.

И это скорее необходимость, чтобы не упустить момент, когда икринки уже насыщены питательными веществами, но сама рыба еще не перешла в стадию нереста.

Специалист УЗИ:

Примерно этой рыбе надо еще посидеть до двух недель. Тогда она будет готова. Икра уже довольно приличного размера, ее уже можно четко видеть. И потихонечку, если так присмотреться, начинаются такие проблески, рядочки.

Каждые две недели рыба проходит такое УЗИ. На последней стадии рыбовод берет так называемую биопсию и под микроскопом изучает готовность икры. Алена Сырова, СТВ:

Прогнозировать, сколько в итоге икры получится от одной самки, довольно сложно. Но при соблюдении всех условий на выходе получится около 700-800 граммов экологически чистой отборной черной икры, произведенной в Беларуси.

После изъятия пузыря с икрой его протирают через сито, промывают и добавляют соль. Никаких консервантов – своеобразная фишка и синоним любого белорусского продукта.

Владимир Довгялло:

Именно потребность в натуральной продукции в мире растет. Большинство товарных марок на рынке и зарубежных рынках представлены перепакованным производством. А вот так, чтобы у кого-то было свое высокотехнологичное производство, которое, безусловно, крайне энергоемкое – нет, этого ни у кого нет. Это есть наша ниша.

Это производство черной икры пока единственное в Беларуси. И единственное на постсоветском пространстве, прошедшее еврокомиссию и получившее право на поставку икры в Евросоюз.

Владимир Довгялло:

Наша продукция представлена на рынке Российской Федерации, Казахстана, Армении, Азербайджана, даже острова Маврикия. Касательно европейских государств – Люксембург, Латвия, Германия, Италия. Люди реагируют на то, что продукт произведен где-то, а именно – в Республике Беларусь.