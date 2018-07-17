Из-за непогоды в Минске на четыре автомобиля упали деревья

Новости Беларуси. Вечером 16 июля в Минске прошёл сильный дождь. В результате непогоды затопило несколько улиц, а также на четыре автомобиля упали деревья.

Как сообщает Минское ГУМЧС, на улице Кижеватова оказался подтоплен участок проезжей части. Спасатели отбуксировали машину из зоны подтопления. В транспортном средстве находились два малыша, которым нет и года.