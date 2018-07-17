Из-за непогоды в Минске на четыре автомобиля упали деревья
Новости Беларуси. Вечером 16 июля в Минске прошёл сильный дождь. В результате непогоды затопило несколько улиц, а также на четыре автомобиля упали деревья.
Как сообщает Минское ГУМЧС, на улице Кижеватова оказался подтоплен участок проезжей части. Спасатели отбуксировали машину из зоны подтопления. В транспортном средстве находились два малыша, которым нет и года.
В Ленинском и Центральном районах проводилась откачка воды. Также спасатели убирали деревья с четырёх автомобилей, два из которых получили повреждения в Советском районе, ещё два – в Центральном.
По проспекту Независимости, 41 подразделения МЧС извлекли из заблокированного лестничного марша подземного пешеходного перехода упавший рекламный щит.
В результате ряда инцидентов никто не пострадал.
Оранжевый уровень опасности объявлен и на 17 июля.
А больше фотографий случившегося 16 июля можно посмотреть здесь.