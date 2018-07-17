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Из-за непогоды в Минске на четыре автомобиля упали деревья

17 июля 2018 11:33
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Новости Беларуси. Вечером 16 июля в Минске прошёл сильный дождь. В результате непогоды затопило несколько улиц, а также на четыре автомобиля упали деревья.  

Как сообщает Минское ГУМЧС, на улице Кижеватова оказался подтоплен участок проезжей части. Спасатели отбуксировали машину из зоны подтопления. В транспортном средстве находились два малыша, которым нет и года.  

Из-за непогоды в Минске на четыре автомобиля упали деревья-1

Фото: Минское ГУМЧС  

В Ленинском и Центральном районах проводилась откачка воды. Также спасатели убирали деревья с четырёх автомобилей, два из которых получили повреждения в Советском районе, ещё два – в Центральном.  

Из-за непогоды в Минске на четыре автомобиля упали деревья-4

Фото: Минское ГУМЧС  

По проспекту Независимости, 41 подразделения МЧС извлекли из заблокированного лестничного марша подземного пешеходного перехода упавший рекламный щит.  

Из-за непогоды в Минске на четыре автомобиля упали деревья-7

Фото: Минское ГУМЧС  

В результате ряда инцидентов никто не пострадал.  

Оранжевый уровень опасности объявлен и на 17 июля.  

А больше фотографий случившегося 16 июля можно посмотреть здесь.  

# Погода в Беларуси # происшествия # Фотофакт

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