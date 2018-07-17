«Делаем стрижку, начёс челки»: как живёт лучшая корова Беларуси

Несвижский район. Один из агрокомбинатов страны.

Андрей Кодлубай – ветврач хозяйства – ведёт на прогулку корову. С экзотической для Беларуси кличкой – Фиджи. Андрей Кодлубай, ветеринарный врач СПК «Агрокомбинат «Снов»:

Вот это – наша красавица. У нас, в принципе, все – красавицы. Но этой повезло в этом году – представлять агрокомбинат «Снов» на выставке «Белагро».

Эта бурёнка – непростая. Недавно она одержала победу на конкурсе среди племенных животных. Опередив 22 соперницы. И став лучшей коровой Беларуси. Порода Фиджи – голштин. Выведенный лабораторным способом, он – самый дойный вид бурёнок. В год такие коровы дают около 14 тысяч тонн молока. И, в том числе, благодаря элитному уходу.