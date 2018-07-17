«Делаем стрижку, начёс челки»: как живёт лучшая корова Беларуси

Несвижский район.
Один из агрокомбинатов страны.
Несвижский район.
Один из агрокомбинатов страны.
Андрей Кодлубай – ветврач хозяйства – ведёт на прогулку корову.
С экзотической для Беларуси кличкой – Фиджи.
Андрей Кодлубай, ветеринарный врач СПК «Агрокомбинат «Снов»:
Вот это – наша красавица. У нас, в принципе, все – красавицы. Но этой повезло в этом году – представлять агрокомбинат «Снов» на выставке «Белагро».
Эта бурёнка – непростая. Недавно она одержала победу на конкурсе среди племенных животных. Опередив 22 соперницы.
И став лучшей коровой Беларуси.
Порода Фиджи – голштин. Выведенный лабораторным способом, он – самый дойный вид бурёнок. В год такие коровы дают около 14 тысяч тонн молока. И, в том числе, благодаря элитному уходу.
Андрей Кодлубай:
Делаем стрижку коровам, начёс челки, копытца подрезаем.
С любовью, конечно, относимся к животным.
Чем лучше относишься к животным, тем, естественно, и продуктивность выше, и надои, и качество молока.
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