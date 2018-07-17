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«Делаем стрижку, начёс челки»: как живёт лучшая корова Беларуси

17 июля 2018 16:31
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Несвижский район.

Один из агрокомбинатов страны.

«Делаем стрижку, начёс челки»: как живёт лучшая корова Беларуси-1

Андрей Кодлубай – ветврач хозяйства – ведёт на прогулку корову.

С экзотической для Беларуси кличкой – Фиджи.

Андрей Кодлубай, ветеринарный врач СПК «Агрокомбинат «Снов»:
Вот это – наша красавица. У нас, в принципе, все – красавицы. Но этой повезло в этом году – представлять агрокомбинат «Снов» на выставке «Белагро».

«Делаем стрижку, начёс челки»: как живёт лучшая корова Беларуси-4

Эта бурёнка – непростая. Недавно она одержала победу на конкурсе среди племенных животных. Опередив 22 соперницы.

И став лучшей коровой Беларуси.

Порода Фиджи – голштин. Выведенный лабораторным способом, он – самый дойный вид бурёнок. В год такие коровы дают около 14 тысяч тонн молока. И, в том числе, благодаря элитному уходу.

«Делаем стрижку, начёс челки»: как живёт лучшая корова Беларуси-7

Андрей Кодлубай:
Делаем стрижку коровам, начёс челки, копытца подрезаем.

С любовью, конечно, относимся к животным.

Чем лучше относишься к животным, тем, естественно, и продуктивность выше, и надои, и качество молока.

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# Животные # общество # Андрей Кодлубай

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