Виктория Алешко рассказала, какое будущее ждёт белорусскую эстраду

А лександр Меженный, ведущий: Виктория получает диплом Союзного государства за годы, проведенные в активном творчестве на благо народов России и Беларуси. Верно?

Виктория Алешко: Это большой праздник, я всегда с огромным удовольствием принимаю участие в таком масштабном и уже брендовом фестивале. Во-первых, это по публике видно, когда целый зал сидит и тебя принимают с душой, с открытым сердцем, овации, крики «браво». Это же не может не пьянить и не радовать. Поэтому всегда с огромным трепетом прежде всего мы готовимся к фестивалю. Специально шьются костюмы, продумываются образы со стилистами. И безусловно, это песни. Либо это новые, самые яркие песни, либо это уже полюбившиеся хиты.

А лександр Меженный: Что для тебя конкретно «Славянский базар»?

Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь: Да, думаю, что можно и так интерпретировать.

Александр Меженный:

Какой это по счету «Базар» для тебя?

Виктория Алешко:

С 1997 года практически каждый год я, слава богу, принимаю участие.

Александр Меженный:

За эти годы он трансформировался. Какие ощущения в 2022 году?

Виктория Алешко:

Мне сложно сравнивать, какой был ближе, какой, наоборот, меньше понравился. Это все равно эмоция, это шквал эмоций постоянно, каждый раз. Где-то, может, ты недоволен своим выступлением остался, где-то произвел фурор. Но это все равно все мое, в мою копилочку. Поэтому каждый фестиваль для меня бесценен.

Александр Меженный:

Какие твои мысли по поводу того, правильным ли путем идет наша белорусская эстрада?