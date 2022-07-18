Виктория Алешко рассказала, какое будущее ждёт белорусскую эстраду
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь.
Александр Меженный, ведущий:
Виктория получает диплом Союзного государства за годы, проведенные в активном творчестве на благо народов России и Беларуси. Верно?
Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Да, думаю, что можно и так интерпретировать.
Александр Меженный:
Что для тебя конкретно «Славянский базар»?
Виктория Алешко:
Это большой праздник, я всегда с огромным удовольствием принимаю участие в таком масштабном и уже брендовом фестивале. Во-первых, это по публике видно, когда целый зал сидит и тебя принимают с душой, с открытым сердцем, овации, крики «браво». Это же не может не пьянить и не радовать. Поэтому всегда с огромным трепетом прежде всего мы готовимся к фестивалю. Специально шьются костюмы, продумываются образы со стилистами. И безусловно, это песни. Либо это новые, самые яркие песни, либо это уже полюбившиеся хиты.
Александр Меженный:
Какой это по счету «Базар» для тебя?
Виктория Алешко:
С 1997 года практически каждый год я, слава богу, принимаю участие.
Александр Меженный:
За эти годы он трансформировался. Какие ощущения в 2022 году?
Виктория Алешко:
Мне сложно сравнивать, какой был ближе, какой, наоборот, меньше понравился. Это все равно эмоция, это шквал эмоций постоянно, каждый раз. Где-то, может, ты недоволен своим выступлением остался, где-то произвел фурор. Но это все равно все мое, в мою копилочку. Поэтому каждый фестиваль для меня бесценен.
Александр Меженный:
Какие твои мысли по поводу того, правильным ли путем идет наша белорусская эстрада?
Виктория Алешко:
Во-первых, я Аню от всей души поздравляю, потому что это очень сильная певица. На нашей сцене появляется такой артист, что мы можем не волноваться за нашу эстраду.
Александр Меженный:
Пару слов пожеланий ребятам, которые только думают пойти в творчество. Стоит ли им готовиться к «Славянскому базару – 2023»?
Виктория Алешко:
Я желаю всегда только одного. Когда ты только начинаешь, не нужно отказываться от своей мечты никогда. Будет очень тяжело, сразу предупреждаю, но именно в этот момент нужно собраться, мобилизоваться и сказать себе: если ты выходишь на сцену, то не сомневайся, а если сомневаешься просто не выходи.
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