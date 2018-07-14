Конкурс «Огонь танца», битва диджеев и арт-парад: необычные фишки «Славянского базара»

Новости Беларуси. 14 июля на «Славянском базаре сегодня – День молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он был насыщен яркими событиями.

Красочный молодежный арт-парад, участие в котором приняли сотни молодых людей, танцевальные батлы, чемпионат по скейтбордингу. Работали десятки площадок. Ну а вечером на сцене Летнего амфитеатра стартует первый финал конкурса молодых исполнителей. Молодёжный арт-парад, танцевальные баттлы и фестиваль дворовых культур. Чем удивлял «Славянский базар» 14 июля

Яркие и креативные. Позитивные и перспективные. День молодежи на «Славянском базаре» с особым колоритом и неповторимой атмосферой.

Павел Анищенко:

Привезли сюда такой маленький походный лагерь. Скажем так, сборную солянку, где можно посмотреть на людей, которые жили в XV веке, XIII веке. Жили в Европе, на Руси. Десятки площадок работают сегодня в Витебске. Здесь и танцевальные батлы, и чемпионаты по скейтбордингу и баскетболу. Даже фестиваль дворовых игр, где предлагают вспомнить, например, всеми любимые классики и резиночки. Завершился конкурс «Огонь танца». Впереди – битва диджеев.

Анастасия Бут, СТВ:

Этим вечером главную фестивальную сцену также займет молодежь. В 22 часа стартует первый день финала. Участники конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2018» исполнят славянские хиты. Евгений Курчич, представитель Беларуси, выступит под девятым номером с песней легендарного Владимира Мулявина «Крик птицы». За победную Лиру сразятся 15 молодых исполнителей, в том числе из Кубы, Румынии, Мальты и Италии. В числе финалистов – Сильвия из Польши. В этой стране, к слову, впервые состоялся национальный отбор на «Славянский базар».

Сильвия, участник международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2018»:

Это прекрасный фестиваль, который имеет свою историю. И он очень важен для Витебска, для Беларуси и для всех, даже не славянских народов. И, конечно, я очень счастлива, что могу представлять Польшу.