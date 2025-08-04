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Директор МГК цифровых технологий рассказал о трудоустройстве людей с особенностями

04 августа 2025 18:57
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Некоторых белорусов называют людьми с ограниченными возможностями из-за медицинского диагноза, но многие из них не считают себя особенными и ведут полноценную активную жизнь – занимаются творчеством, спортом, наукой и вносят вклад в общество. Преодолевать трудности помогает сила воли, поддержка близких и государства. Какие меры предпринимаются, чтобы люди с инвалидностью получали больше внимания и способов для самореализации? Как выстроена система пенсий и пособий? Где можно обеспечить особые образовательные потребности и кто должен позаботиться о том, чтобы после учебы выпускники получали гарантированное рабочее место?

Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, ведущая:
Минский государственный колледж цифровых технологий как раз таки один из немногих, наверное, в городе, кто не просто трудоустраивает своих выпускников, но еще какое-то время заботится, следит за их судьбой. Конечно, поддерживает какие-то отношения. Наверное, следит за тем, как они дальше специализируются, и как складывается их судьба в том числе. Не зря колледж носит статус колледж мира. Вот благодаря чему он получил такую добрую характеристику?

Директор МГК цифровых технологий рассказал о трудоустройстве людей с особенностями-2

Георгий Козел, директор Минского государственного колледжа цифровых технологий, депутат Мингорсовета, заместитель председателя правления Белорусского фонда мира:
В 2026 году исполняется 60 лет нашему колледжу. В 2026 году произойдет 20-й выпуск специалистов – ребят с особенностями, с особыми образовательными потребностями. Сегодня за 19 лет мы подготовили 827 специалистов для экономики столицы и страны из числа людей с особыми потребностями. Все они трудоустроены, и в соответствии с законодательством мы еще два года в обязательном порядке сопровождаем их в плане социализации в обществе. Контролируем вопросы трудоустройства, занятости, социальной защиты и гражданских прав в трудовом коллективе. Более половины наших учащихся – это иногородние. Во время учебы вопрос предоставления мест в общежитиях и после выпуска их жилищный вопрос – это остается зоной ответственности учреждения образования.

Подробности в видео.

# Георгий Козел # Екатерина Забенько # Жизнь с инвалидностью в Беларуси # Образование в Беларуси # Работа в Беларуси

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