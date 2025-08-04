Директор МГК цифровых технологий рассказал о трудоустройстве людей с особенностями

Некоторых белорусов называют людьми с ограниченными возможностями из-за медицинского диагноза, но многие из них не считают себя особенными и ведут полноценную активную жизнь – занимаются творчеством, спортом, наукой и вносят вклад в общество. Преодолевать трудности помогает сила воли, поддержка близких и государства. Какие меры предпринимаются, чтобы люди с инвалидностью получали больше внимания и способов для самореализации? Как выстроена система пенсий и пособий? Где можно обеспечить особые образовательные потребности и кто должен позаботиться о том, чтобы после учебы выпускники получали гарантированное рабочее место?

Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, ведущая:

Минский государственный колледж цифровых технологий как раз таки один из немногих, наверное, в городе, кто не просто трудоустраивает своих выпускников, но еще какое-то время заботится, следит за их судьбой. Конечно, поддерживает какие-то отношения. Наверное, следит за тем, как они дальше специализируются, и как складывается их судьба в том числе. Не зря колледж носит статус колледж мира. Вот благодаря чему он получил такую добрую характеристику?