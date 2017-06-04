«Не факт, что это будет во всех районах»: почему синоптики пытаются предупреждать об опасном, но обходятся без уточнений

Новости Беларуси. Беларусь жуткий циклон, к счастью, в тот понедельник обошел стороной. Но всем нам памятен июльский ураган 2016 года, когда деревья ломало, как спички, а в аэропорту даже столкнулись самолеты. Еще можно вспомнить Хаврьер, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Почему в европейской полосе все чаще происходит такое, можно ли спрогнозировать такой разгул стихии и как вовремя предупредить о грядущей катастрофе. В Московской области и столице России сегодня ожидается порывистый ветер, дожди. Температура днем – от плюс 14 градусов тепла до 17. В Беларуси ожидаются обильные снегопады. Температура днем – от плюс одного до плюс трех. Вечером небольшие заморозки – от минус 4 до минус 7. В Европу возвращается антициклон. Температура резко не изменится. В центральной части ожидаются кратковременные дожди, возможно, со снегом. Мы привыкли слушать прогноз погоды, но особого внимания на него не обращать. Разве что градусник с утра намекнуть может: прохладно, свитер теплый поддень. Но на деле все выглядит иначе. Есть у непогоды своя шкала риска. В Беларуси она обозначается как «оранжевый уровень» опасности и «красный». Все, вроде бы, понятно. Если вам объявили, что будет гроза и ветер шквалистый, лучше оставаться дома, а когда возможен ураган, то и мысли о загородных поездках оставаться не должно. Оповещать нас об уровне риска обязаны службы МЧС. И вот как это выглядит на деле.

Виталий Новицкий, официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

«Оранжевый» уровень опасности объявляется достаточно часто. Это и шквалистый ветер, и ливни. Поэтому нечасто задействуется республиканская система оповещения. Общее правило: если человек услышал сирену, долгий протяжный звук на протяжении нескольких минут, необходимо включить телевизор, радио либо зайти на сайт МЧС. Возможность донести до каждого, что угроза нашей жизни и здоровью существует, имеет прикладной характер. СМС с предупреждением дойдет до каждого. Правда, на это нужно время. Виталий Новицкий, официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Что касается рассылки смс-сообщений, этот канал также может быть использован, однако он не самый главный и не основной. Если ранее, когда мы проводили эксперименты несколько лет назад на рассылку по Минску, у одного из операторов уходило до 8-9 часов, сейчас это время благодаря сотрудничеству удалось значительно сократить. Но все равно 2-2,5 часа – это все-таки слишком долгий срок, чтобы оперативно оповестить людей. Действительно, нас могут постоянно предупреждать об опасности, но эти уровни прогнозируют синоптики. Уровни – да, а время и место – нет. Если очередное «оранжевое» объявление в МЧС поступает, то знать точно, где пройдет очередной ураган, им не под силу. То есть предположение есть, а положения объявлять чрезвычайным стоит ли.

Александр Беганский, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Республиканского гидрометеорологического центра:

К сожалению, наука пока не позволяет нам с достаточной степенью вероятности сказать, в каком районе. Если мы прогнозируем какой-либо уровень (оранжевый или, не дай бог, красный) по территории Минской области, то не факт, что будет во всех районах Минской области, не факт, что будет даже в большинстве районов. Но если будет хотя бы в одном районе и это будет не спрогнозировано, то последствия будут гораздо больше. И эта неточность несет последствия летальные. Москва. 29 мая. Синоптики вынесли уровень опасности под цветом «желтым», а он по факту идет перед тем самым «оранжевым» – опасным, и «красным» – опасным в кубе. То есть предупредительный, а это значит, по регламенту, что МЧС никому не каких СМС-сообщений не отправляет. И вот вам итог.

16 погибших, около 100 пострадавших. Теперь пытаются найти крайнего, но как? Если даже у нас метеорологи страхуются по всеобщему мировому принципу. И оказывается, что все просто. Чуть ветер может стать сильнее – кричи «оранжевый». Александр Беганский, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Республиканского гидрометеорологического центра:

Сколько бы мы ни объявляли, все равно найдется человек, который скажет, что виноват тот, кто не объявил. Любую ситуацию возьми (13 июля, Хавьер), не важно, что мы сделали, все равно оставался виноват тот, кто объявлял. Перед тем, как по всей Европе прошел шороха натворивший Хавьер, синоптики за три дня просчитать опасность сумели, а МЧС предупреждало белорусов: надо быть предельно осторожными.

И здесь кроется уже момент психологический. Чем больше раз нам повторяют запретный цвет, а лихо стороной обходит, тем чаще чувство самосохранения отдаляется. Не подействует на человека уверенного в собственных «9 жизнях» ни СМС, ни тревожная сирена.