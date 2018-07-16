«Да это же настоящая Венеция!»: на Брест снова обрушились ливни

Новости Беларуси. Из-за проливных дождей Брест за неделю затопило дважды.

Ранее мы сообщали , что 12 июля запад страны накрыло сильным ливнем, после которого вода в Бресте на некоторых улицах стояла на уровне голени взрослого человека. 15 июля погодная аномалия повторилась: за день выпала месячная норма осадков.

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