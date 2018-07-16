«Да это же настоящая Венеция!»: на Брест снова обрушились ливни
Новости Беларуси. Из-за проливных дождей Брест за неделю затопило дважды.
Ранее мы сообщали, что 12 июля запад страны накрыло сильным ливнем, после которого вода в Бресте на некоторых улицах стояла на уровне голени взрослого человека. 15 июля погодная аномалия повторилась: за день выпала месячная норма осадков.
Пользователи социальных сетей в своих аккаунтах активно делятся впечатлениями от погоды:
Фото: instagram.com/iarmoshukveronika9
«Мы все, конечно, мечтаем о море, но, по-моему, Вселенная что-то перепутала»,
Фото: instagram.com/ales_armani
«Да это же настоящая Венеция!»,
Фото: instagram.com/yuliya_belotserkovets
«6:21 утра, плывём. Где-то тут должна быть дорога»,
Фото: instagram.com/evgeniy_0198
«Ура! Море приехало к нам»,
Фото: instagram.com/nadin_hm_kids
«Очередное море в Бресте»,
Фото: instagram.com/alenyshka_solonenko
«При нынешней погоде не удивлюсь, если вскоре на карту мира нанесут новое море — Брестское».
Фото: instagram.com/corvus.cornixx
В Минске несколько дней назад также случился потоп.
Под воду практически ушли проспект Победителей и Революционная (читать далее).