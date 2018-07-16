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«Да это же настоящая Венеция!»: на Брест снова обрушились ливни

16 июля 2018 08:31
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Новости Беларуси. Из-за проливных дождей Брест за неделю затопило дважды.  

Ранее мы сообщали, что 12 июля запад страны накрыло сильным ливнем, после которого вода в Бресте на некоторых улицах стояла на уровне голени взрослого человека. 15 июля погодная аномалия повторилась: за день выпала месячная норма осадков.  

Пользователи социальных сетей в своих аккаунтах активно делятся впечатлениями от погоды:  

«Да это же настоящая Венеция!»: на Брест снова обрушились ливни -1

Фото: instagram.com/iarmoshukveronika9  

«Мы все, конечно, мечтаем о море, но, по-моему, Вселенная что-то перепутала»,  

«Да это же настоящая Венеция!»: на Брест снова обрушились ливни -4

Фото: instagram.com/ales_armani  

«Да это же настоящая Венеция!»,  

«Да это же настоящая Венеция!»: на Брест снова обрушились ливни -7

Фото: instagram.com/yuliya_belotserkovets  

«6:21 утра, плывём. Где-то тут должна быть дорога»,  

«Да это же настоящая Венеция!»: на Брест снова обрушились ливни -10

Фото: instagram.com/evgeniy_0198  

«Ура! Море приехало к нам»,  

«Да это же настоящая Венеция!»: на Брест снова обрушились ливни -13

Фото: instagram.com/nadin_hm_kids  

«Очередное море в Бресте»,  

«Да это же настоящая Венеция!»: на Брест снова обрушились ливни -16

Фото: instagram.com/alenyshka_solonenko  

«При нынешней погоде не удивлюсь, если вскоре на карту мира нанесут новое море — Брестское».  

«Да это же настоящая Венеция!»: на Брест снова обрушились ливни -19

Фото: instagram.com/corvus.cornixx  

В Минске несколько дней назад также случился потоп.  

Под воду практически ушли проспект Победителей и Революционная (читать далее).  

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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