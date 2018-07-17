Дневники звезд на «Славянском базаре» в Витебске. Что публиковали артисты в соцсетях?

Что публиковали именитые артисты, гости «Славянского базара», на своих страницах в социальных сетях. Мы сделали подборку самых интересных постов, получился настоящий звездный дневник. Узнали, что Руслан Алехно посетил музей Марка Шагала, как отреагировала Алена Ланская, упав со сцены, зачем Николай Басков привез в васильковый город своих родителей, а кто из артистов отправился на пробежку и впечатлился пейзажами и ... «качачкай» (прим.ред. "утка" на русском). Все расскажем и покажем прямо сейчас, листайте дальше. Наталья Орейро Известная актриса и певица Наталья Орейро вошла в состав жюри на конкурсе «Славянский базар» в Витебске. В эксклюзивном интервью нашему каналу певица призналась, что быть членом жюри непросто, все выступления она принимает близко к сердцу.

Во время выступления участницы из Кыргызстана уругвайская певица не смогла сдержать слез. Почему Наталья Орейро плакала на «Славянском базаре в Витебске»? Кроме работы на фестивале, Наталья нашла минутку, чтобы прогуляться по городу. Она поделилась фото со своими подписчиками. «Прекрасный Витебск! Большое спасибо за все!»

Фото: instagram.com/natalia_oreiro_official

Наталья Орейро (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены):

Я езжу в Россию и Беларусь, потому что я люблю весь мир. Пиара мне и так хватает. Наталья Орейро о муже, «Диком ангеле» и Иване Урганте (читайте здесь).

Фото: instagram.com/natalia_oreiro_official

«Беларусь, я здесь». Николай Басков Впервые на фестиваль в Витебск Николай приехал со своими родителями. Певец сказал, что в городе царит очень уютная, домашняя атмосфера. Приезд в Беларусь он сравнил с отдыхом у родственников.

Фото: instagram.com/nikolaibaskov

Басков привез на фестиваль собственное шоу и даже успел побывать на концертах других звезд.

Фото: instagram.com/nikolaibaskov

Николай Басков:

С гениальным и невероятным артистом Олегом Меньшиковым, после его триумфального спектакля «Оркестр мечты» в Витебске. Олег Меньшиков рассказал, почему ему было тяжело выступать перед публикой на «Славянском базаре»

Фото: instagram.com/nikolaibaskov

Впервые на сцену Летнего амфитеатра в Витебске Николай Басков вышел еще 19 лет назад совершенно неизвестным артистом и подмостки «Славянского базара» подарили ему зрителей, карьеру и музыку. Во время своего выступления артист опустился на колено и поцеловал сцену, чтобы поблагодарить ее за все, что он сейчас имеет. Николай Басков о «Славянском базаре в Витебске»: «Будто ты приезжаешь в гости к близким родственникам» Зара Певица Зара не скупилась на слова благодарности фестивалю. В этом году певице выпала честь быть членом жюри на детском конкурсе в рамках фестиваля. Также у нее был сольный концерт. Вместе с Зарой на сцену вышли известные артисты.

Фото: instagram.com/zara_music

«Атмосфера фестивального города и «Славянского базара», который второй год подряд мне выпадает честь открывать сольной программой, необычайно благодарный и чуткий зритель, музыка, ощущение большого и светлого праздника – все это и не только вновь подарила мне Беларусь! Спасибо за ваши эмоции, спасибо, за возможность быть с вами!» Зара об открытии «Славянского базара»: Уверена, это будет незабываемое зрелище

Фото: instagram.com/zara_music

«Уставшие, но довольные и счастливые после концерта!!! Ещё раз спасибо всей команде и потрясающему белорусскому зрителю! Увидимся вновь уже через два часа на грандиозном открытии фестиваля в Летнем Амфитеатре». Во время сольного концерта Зара пригласила на сцену французского актера Жерара Депардье. Жерар Депардье: «Мне понравился Витебск, как и вся Беларусь»

Фото: instagram.com/zara_music

В подписи к фото певица добавила, что Депардье – легенда, выдающийся актер современности. Его хочется слушать, с ним хочется делиться и разговаривать. Певица Зара рассказала, в чём заключается успех «Славянского базара» У исполнительницы был совместный номер с Данилой Плужниковым – победителем 3 сезона проекта «Голос. Дети».

Фото: instagram.com/zara_music

«Этот вечер не получился бы таким особенным без этого талантливого парня, который несколько дней назад поступил в Музыкальный колледж эстрадного и джазового искусства. В Летнем Амфитеатре зал аплодировал ему стоя! Данил Плужников – артист, которого ждёт большое творческое будущее». Димаш Кудайберген Победитель конкурса «Витебск-2015» произвел настоящий фурор на церемонии открытия. Многие шутили, что исполнитель из Казахстана собрал больше цветов, чем Николай Басков. В этом году Димаш Кудайберген вошел в состав жюри детского конкурса.

Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Димаш Кудайберген:

Для меня это большая честь, поскольку «Славянский базар», как вы знаете, выпустил таких именитых артистов как Таисия Повалий, Анжелика Агурбаш. А в последней записи Димаш поздравил своего земляка, певца Амре, с первым местом на конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2018». Ты настоящий певец! Поздравляю с первым местом на «Славянском базаре»! Горжусь тобой, брат! Ты смог показать и доказать кто есть кто! Ураааа! Собрал цветов больше Баскова. Как Димаш Кудайберген произвел фурор на «Славянском базаре» в Витебске

Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Алена Ланская Одним из самых обсуждаемых стал случай, когда Алена Ланская упала, спускаясь со сцены. В Instagram она объявила, что с ней все хорошо. Девушка отделалась лишь сломанным ногтем и синяком на бедре. Алена пошутила, подписав одну фотографию: «Я, конечно, не так шедеврально упала как Филипп Киркоров, Мадонна и победительница Евровидения 2018 Нетта (для тех кто не видел, можно глянуть в YouTube). Но, как видите, тоже старалась!» «А как ваша прошла пятница 13». Алёна Ланская упала на сцене «Славянского базара» в Витебске

Фото: instagram.com/alyonalanskaya

В рамках фестиваля певице вручили диплом Постоянного комитета Союзного государства.

Фото: instagram.com/alyonalanskaya

Александр Малинин Александр выступил на закрытии фестиваля. Он поделился фотографиями со своими подписчиками. На странице в Instagram певец публиковал записи с репетиций и пресс-конференции.

Фото: instagram.com/alexandr_malinin

Репетиция перед вечерним концертом на фестивале «Славянский базар» в Витебске! Малинин сфотографировался с коллегой, певицей Дианой Гурцкой.

Фото: instagram.com/alexandr_malinin

С Дианой Гурцкой на фестивале «Славянский базар» в Витебске! Сергей Волчков Белорусский певец, известный как победитель 2 сезона проекта «Голос» тоже приехал на «Славянский базар». Сергей снял видео, где он репетирует на пути в Витебск.



Фото: instagram.com/servolchkov

Репетиция в машине! 14-го встречаемся на Славянском Базаре! В одной из записей артист прорекламировал свой юбилейный концерт в рамках фестиваля.

Фото: instagram.com/servolchkov

А я сегодня иду на концерт Волчкова. А вы? Волчков также опубликовал видео с концерта, где он исполняет песню «Синяя вечность». В подписи певец отметил, что это было невероятно и по-настоящему. Он говорит «спасибо» Витебску и зрителям за их любовь.

Фото: instagram.com/servolchkov

Белорус Сергей Волчков победил в проекте «Голос». Вокалист получил контракт со звукозаписывающей компанией Universal Вика Цыганова После торжественного закрытия фестиваля Виктория поделилась впечатлениями у себя на странице. Фото с букетом ромашек певица трогательно подписала:

Витебск рукоплескал!!! Волны огромной человеческой энергии содрогнули действительность..., в какой-то момент я была в оцепенении, и вдруг эта горячая волна меня подхватила, и наши сердца ...слились в счастье..





Фото: instagram.com/vika.tsyganova

Евгений Курчич Представитель Беларуси на конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2018» завоевал бронзу. Третье место певец разделил с Сильвией, участницей из Польши. Также Евгению вручили специальную премию Парламентского собрания Союза Беларуси и России. «Славянский базар» стал настоящей школой жизни для белоруса. Об этом он рассказал на своей странице. Участник конкурса на «Славянском базаре» о Евгении Курчиче: «Что касается исполнителя из Беларуси – просто нечто!»



Фото: instagram.com/kurchich_official

Ну что ж, БРОНЗА?! Третья премия!!! Спасибо всем кто поддерживал, верил, спасибо моим друзьям, родным и близким. Конечно, найдутся. Скептики, которые будут критиковать или радоваться, но для меня "Славянский Базар" это школа жизни и опыт, это урок на всю жизнь... Тина Кароль Фото и видео выступлений украинской певицы на фестивале появились на странице фан-клуба Тины Кароль.

Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

За несколько дней до концерта в Витебске у певицы был концерт в Гомеле. Самые преданные фанаты ехали через всю Беларусь, чтобы еще раз услышать Тину. Вот что Тина Кароль, будучи гостьей программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ, рассказала о концертах в Беларуси.

Я хочу всегда (улыбается). И чаще, потому что вы быстро включаетесь, вы музыкально слушаете, хотите идти за музыкой. Не зря «Песняры» были рождены здесь. Это хиты, это целое поколение и целая история. Мне нравится петь для белорусской публики – в ней есть чувство ритмического рисунка. Я чувствую волну.



Фото: instagram.com/tinakarol_fantina



«Малая родина – это сцена». Тина Кароль о сыне, Инстаграме, «Славянском базаре» и фильме «Интонации»

Ранее в интервью Кароль признавалась, что самые сокровенные желания загадывает именно в Беларуси (подробнее – здесь). Alekseev Певец Никита Алексеев, который представлял Беларусь на конкурсе «Евровидение-2018», выступил на открытии «Славянского базара». Он вышел на сцену со своим «цветочным номером» и песней, знакомой еще с Лиссабона.

Фото: instagram.com/alekseev_officiel

«Беларусь. Витебск. Открытие «Славянского базара». Рад нашей встрече».

Фото: instagram.com/alekseev_officiel

До встречи завтра на «Славянском базаре»! Открытие «Славянского базара в Витебске-2018» (читайте здесь ). 15 июля Alekseev вновь вышел на сцену Летнего амфитеатра. После концерта в своем Instagram он поделился фотографией с танцовщицами. Певец добавил, что он по-настоящему счастлив.

«Витебск, спасибо! Сегодня я был по-настоящему счастлив!»





Источник фото: instagram.com/alekseev_officiel

Татьяна Решетняк Фото с белорусскими пейзажами появилось на странице украинской певицы Татьяны Решетняк, известной под псевдонимом TAYANNA.

Источник фото: instagram.com/ tayanna_reshetnyak

«Добрый вечер, Беларусь! До встречи на «Славянском базаре» в Витебске». 16 июля певица устроила вечернюю пробежку в Витебске. Она опубликовала несколько видео в своем профиле в Instagram. Очень трогательно, на украинском языке, Татьяна описала белорусскую природу: Очень красивая природа в Витебске, очень зелено, много деревьев…и кузнечики. Класс!

Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

А ночью появилась запись, где Татьяна Решетняк ужинает в витебском ресторане в кругу близких друзей, среди которых, кстати, самый ротируемый артист в СНГ, Макс Барских. «Всегда чувствую здесь себя как дома». Макс Барских пообещал нарисовать Витебск на своих картинах

Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Александр Панайотов Панайотов, будучи в Витебске, сфотографировался с Тиной Кароль. Артисты давно знакомы, их связывают добрые дружеские отношения. Об этом певец пишет в опубликованной записи.



Источник фото: instagram.com/panaiotov

«Как же мы давно не виделись! Наверное, от этого такие встречи становятся ещё ярче! Люблю тебя, моя дорогая Тина Кароль, что бы кто ни говорил».



«Реальна только музыка»: Instagram-обзор страницы певца Александра Панайотова Алина Стельмакова Победительница конкурса «Королева Весна-2018» стала ведущей на «Славянском базаре». Девушка опубликовала фото с соведущими и с украинской певицей Олей Поляковой.

Фото: instagram.com/alina_stelmakova

Как же я обожаю свою сферу деятельности. Мне доставляет огромное удовольствие работа в команде. С людьми, от которых я приобретаю бесценный опыт как режиссёр, и как ведущая.



Фото: instagram.com/alina_stelmakova

Ещё неделю назад видела эту эпатажную диву только на экране, а сегодня она рядом. На «Славянском базаре 2018» – сногсшибательная и яркая Оля Полякова. Алина также поддержала белорусского конкурсанта Евгения Курчича перед выступлением в полуфинале конкурса.



Фото: instagram.com/alina_stelmakova

Ирина Аллегрова Певица привезла в Витебск шоу «Моно». Ирина Аллегрова также исполнила несколько старых хитов, но зрители со сцены не услышали песню «Императрица». Во время выступления на сцену поднялся Николай Басков и вручил певице букет белых роз.

Фото: instagram.com/irinaallegrovaofficial

В интервью нашему телеканалу Ирина Аллегрова поделилась хорошими впечатлениями о Беларуси и пожелала всем здоровья, долголетия и всех благ. «Витебск. Спасибо!» Ирина Аллегрова: «Впечатления всегда о Беларуси самые светлые, хорошие».

Фото: instagram.com/irinaallegrovaofficial

Игорь Николаев В социальных сетях певец активно публикует видео собственных выступлений. Он благодарит белорусскую публику за радушный прием.

Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music

«ОТКРЫВАЕМ «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР»! Выступать в любимом Витебском Амфитеатре для прекрасной радушной белорусской публики в присутствии Президента Беларуси – приятно и почётно!»

Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music

«Какое же удовольствие петь на сцене Витебского Амфитеатра под прекрасный живой оркестр Сергея Жилина! Спасибо, Сергей Сергеевич!» Роза Рымбаева Уже несколько десятилетий ее называют золотым голосом Казахстана. В день открытия фестиваля на Площади звезд в Витебске появилась именная плита Розы Рымбаевой. Она стала обладателем специальной премии Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию».

Фото: instagram.com/rozarymbaeva

Роза Рымбаева:

От всей души я благодарю и кланяюсь перед вами, дорогие мои сябры, дорогие мои слушатели, дорогие белорусы.

Фото: instagram.com/rozarymbaeva

Роза Рымбаева: «Участников «Славянского базара», творческих музыкантов связывает именно язык музыки» Рымбаева призналась, что именная звезда – это символ признания всему народу ее страны. Певица добавила, что многие лауреаты «Славянского базара» из Казахстана стали известными и популярными на родине. Также исполнительница отметила, что она счастлива. Лиене Грейфане Латвийская певица стала членом жюри на детском песенном конкурсе в рамках витебского фестиваля. Лиене часто публиковала фото с коллегами. Она сфотографировалась с Тео, Димашем Кудайбергеном, Владом Ситником, Константином Московичем и Зарой. «Жюри в работе. Конкурс очень высокого уровня. Очень сильные конкурсанты. Сегодня очень важный день для детей. Удачи всем».

Фото: instagram.com/lienegreifane

«Жюри развлекается. Полюбила этого очаровательного человека. Голос ангела».

Фото: instagram.com/lienegreifane

Фото: instagram.com/lienegreifane

Лиене посвятила отдельный пост певице Заре. Она отметила, что гордится быть в жюри с таким красивым человеком и прекрасным артистом. «Она единственная. Яркая, как кристалл. Ее концерт был полон эмоций. Она пела со многими артистами, она заставила меня улыбнуться и заплакать всего за несколько минут. Люблю ее, слушаю ее музыку и, самое главное, хожу на ее концерты».

Фото: instagram.com/lienegreifane

Фото: instagram.com/lienegreifane

Олег Винник Украинский певец Олег Винник приехал на фестиваль прямо из Минска, где он посетил Дни культуры Украины. «Дни культуры Украины в Беларуси проходят очень насыщенно!»

Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Олег Винник:

Позвольте мне от имени всех украинцев выразить вам глубокую и искреннюю благодарность за проведение масштабных Дней культуры Украины в Беларуси. Это был незабываемый праздник дружбы и братства. Большое вам спасибо! Будьте счастливы! Олег Винник: Крутые коллективы, и это что-то новое для меня.



Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

«Славянский базар в Витебске. 15 июля вновь спою для вас на сцене фестиваля. До встречи». Руслан Алехно За время «Славянского базара» певец посетил не только концерты, но и «прошел по следам Шагала». Алехно посетил дом-музей известного художника, где прошло детство и юность Шагала. Руслан Алехно: Я лично знаю, что в этом году приехали на концерт-открытие люди, которые проживают в Новой Зеландии!

Фото: instagram.com/ruslan_alehno

В Instagram артист публиковал видео с сольных концертов зарубежных исполнителей. В постах он поделился впечатлением от выступлений Эмира Кустурицы, Горана Бреговича и Олега Шауморова. Эмир Кустурица о «Славянском базаре»: «Это центральный фестиваль славянских народов»

Фото: instagram.com/ruslan_alehno

Олег Газманов В своем аккаунте певец опубликовал эмоциональные фото с сольного концерта Зары. По словам Газманова, они «зажигали» на «Славянском базаре». Артисты вместе исполнили песню «Доля». Газманов поздравил Зару с аншлагом на сольнике.

Фото: instagram.com/oleggazmanov

«Поздравляю Зару с аншлагом на сольнике на «Славянском базаре». Вчера «зажигали» с моей песней «Доля».

Фото: instagram.com/oleggazmanov

Олег Газманов: Президент очень мудро поступил. Ничто так не развивает, как фестиваль Тео Настоящей фестивальной хроникой делился с подписчиками Тео. Он был в жюри детского конкурса.

Фото: instagram.com/teo_esc

«Оценивать детей всегда сложнее, но мы постараемся! Удачи маленьким, но уже большим артистам». Кроме того, артист отметил, что «Славянский базар» – это приятная встреча в любимом и привычном месте. Горан Брегович на «Славянском базаре»: «Все любят этот город, и я тоже не остаюсь в стороне»

Фото: instagram.com/teo_esc

Юлия Быкова Белорусская певица, солистка группы Aura опубликовала на своей странице в Instagram фото с Эмиром Кустурицей. Фотографом артистов стал Анатлоий Ярмоленко.

Фото: instagram.com/julia.aura

«Рядом с великими талантищами: режиссером и музыкантом Эмиром Кустурица и Народным артистом Беларуси Анатолием Ярмоленко,который любезно согласился побыть фотографом». Анатолий Ярмоленко о «Славянском базаре»: «Для меня это символ моей творческой жизни» Во время «Славянского базара» Юлия регулярно публиковала фотографии с репетиций и выступлений. «Три девицы – певицы».

Фото: instagram.com/julia.aura

«Салют, аплодисменты, конфетти и финальное селфи Дмитрия Губерниева – все, фестиваль открыт!!!! Официально».

Фото: instagram.com/julia.aura

Тимати Лидер Black Star Mafia Тимати впервые приехал на «Славянский базар». В ночь с 15 на 16 июля рэпер дал сольный концерт в Витебске. Во время выступления фанаты подняли растяжку с надписью «Где пост про Дашу».

Источник фото: instagram.com/ timatiofficial

Самые яркие моменты «Славянского базара». Большой репортаж СТВ из фестивального Витебска Надпись посвящалась Дарье Клюкиной. Девушка победила на реалити-шоу «Холостяк» с участием Егора Крида. Прямо со сцены Тимати обратился к Криду: «Егор Крид, я надеюсь, ты меня видишь и слышишь. Где пост про Дашу? Люди спрашивают, где?».

Источник фото: instagram.com/ timatiofficial