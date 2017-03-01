81-летняя японка создала приложение для смартфона

81-летняя японка Масако Вакамия доказала, что с создание приложения для мобильного телефона может справиться даже бабушка. Полугодовое обучение программированию дало свой результат: было опубликовано приложение под называнием «Hinadan».

Каждый год 3 марта японцы отмечают День кукол. Масако Вакамия представила свое приложение на конференции «Ted Tokio» в связи с грядущим праздником.