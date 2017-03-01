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81-летняя японка создала приложение для смартфона

01 марта 2017 11:42
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81-летняя японка Масако Вакамия доказала, что с создание приложения для мобильного телефона может справиться даже бабушка. Полугодовое обучение программированию дало свой результат: было опубликовано приложение под называнием «Hinadan».

Каждый год 3 марта японцы отмечают День кукол. Масако Вакамия представила свое приложение на конференции «Ted Tokio» в связи с грядущим праздником.

81-летняя японка создала приложение для смартфона-1

Фото: ma-zaika.ru

81-летняя японка создала приложение для смартфона-4

Фото: parom.su

В «Hinadan»  игрок должен расставить 12 кукол в правильном порядке на четырех уровнях. Правильное решение сопровождается звуковым сигналом, неправильное — вибрацией. Игра была разработана не для обладателей молниеносных рефлексов, а для желающих приобщиться к японской культуре. Если знания на нуле, есть голосовые подсказки. 

81-летняя японка создала приложение для смартфона-7

Фото: mashable.com
 
Масако Вакамия всю жизнь проработала в банке. В 60 лет овладела компьютером и решила на этом не останавливаться. Бабушка активно путешествует и рассказывает о своих впечатлениях в видеоблоге. Лайфхаки для компьютерных программ публикует в письменном блоге. Масако Вакамия даже успела создать свой клуб, где мотивирует людей преклонного возраста, несмотря на возраст, жить более активно. 

81-летняя японка создала приложение для смартфона-10

Фото: youtube.com

# It-технологии # калейдоскоп

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