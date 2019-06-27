Александр Солодуха исполнит гимн II Европейских игр?

Новости Беларуси. Гость студии СТВ – заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха. Ольга Коршун, СТВ:

Здравствуйте, я вижу, что вы успели сменить концертный костюм на спортивную форму.

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:

А я так выступаю на всех площадках сейчас. С того момента, как я пронес факел по проспекту Независимости 18 июня за 3 дня до открытия II Европейских игр. Вчера я работал у фан-зоны во Дворце спорта, 29 июня я буду работать там же. А 30-го – у «Минск-Арены». На всех концертных площадках я работаю именно в олимпийской форме. Ольга Коршун:

Как считаете, такая творческая музыкальная составляющая – это хорошая часть спортивных крупных мероприятий?

Александр Солодуха:

Конечно, я много раз рассказывал, что у меня в школе было всего две «пятерки»: по физкультуре и по пению. Спорт и пение – Европейские игры и артисты нашей страны. Ольга Коршун:

Еще до стартов Европейских игр, вы протестировали стадион «Динамо». Александр Солодуха:

Абсолютно верно. 1 мая 2019 года дал большой грандиозный сольный концерт «Александр Солодуха. 6:0».

Ольга Коршун:

Она подходит для выступления больших звезд, не только спорта? Как оцениваете? Александр Солодуха:

Отлично, я мечтал об этом всю жизнь. Это мечта была на протяжении 40 лет. Я самолетом Караганда – Минск приземлился в белорусскую столицу 22 августа 1979 года. Совсем скоро будет 40 лет. Именно с того момента я поставил перед собой цель – дойти до стадиона «Динамо». В этом году эта мечта реализовалась. Солодуха исполнит гимн II Европейских игр?

Ольга Коршун:

Вы такой активный участник II Европейских игр, после выступления на фан-зонах, на стадионе «Динамо» у вас не родилась идея написать какой-нибудь гимн ко II Европейским играм? Александр Солодуха:

Одна из песен мне уже предложена Евгением Олейниковым и Юлией Быковой. «Быстрее, выше, сильнее, вперед...» – там что-то такое про спорт, очень классное произведение. Ольга Коршун:

То есть мы можем ожидать, что в ближайшее время родится такой музыкально-спортивный хит?

Александр Солодуха:

Да. Ольга Коршун:

А какая атмосфера на фан-зонах II Европейских игр? Александр Солодуха:

Хорошая, такая радостная, шашлык жарится, народ веселится, «Чужую милую», «Виноград» поет. Я приезжаю домой потом или когда еду в транспорте, прочитываю и просматриваю фотографии и видео, столько положительных комментариев идет от людей. Здорово, хорошо. «Я летом стригу газон в загородном доме, зимой чищу снег, поднимаю младшую дочь на руки Варюшку» Ольга Коршун:

Для того, чтобы собирать стадионы, выступать постоянно, нужно поддерживать хорошую спортивную форму. Как вам это удается сделать?