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Александр Солодуха исполнит гимн II Европейских игр?

27 июня 2019 15:49
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Новости Беларуси. Гость студии СТВ – заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха.

Ольга Коршун, СТВ:
Здравствуйте, я вижу, что вы успели сменить концертный костюм на спортивную форму.

Александр Солодуха исполнит гимн II Европейских игр?-1

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:
А я так выступаю на всех площадках сейчас. С того момента, как я пронес факел по проспекту Независимости 18 июня за 3 дня до открытия II Европейских игр. Вчера я работал у фан-зоны во Дворце спорта, 29 июня я буду работать там же. А 30-го – у «Минск-Арены». На всех концертных площадках я работаю именно в олимпийской форме.

Ольга Коршун:
Как считаете, такая творческая музыкальная составляющая – это хорошая часть спортивных крупных мероприятий?

Александр Солодуха исполнит гимн II Европейских игр?-4

Александр Солодуха:  
Конечно, я много раз рассказывал, что у меня в школе было всего две «пятерки»: по физкультуре и по пению. Спорт и пение – Европейские игры и артисты нашей страны.  

Ольга Коршун:  
Еще до стартов Европейских игр, вы протестировали стадион «Динамо».   

Александр Солодуха:   
Абсолютно верно. 1 мая 2019 года дал большой грандиозный сольный концерт «Александр Солодуха. 6:0».

Александр Солодуха исполнит гимн II Европейских игр?-7

Ольга Коршун:
Она подходит для выступления больших звезд, не только спорта? Как оцениваете?

Александр Солодуха:
Отлично, я мечтал об этом всю жизнь. Это мечта была на протяжении 40 лет. Я самолетом Караганда – Минск приземлился в белорусскую столицу 22 августа 1979 года. Совсем скоро будет 40 лет. Именно с того момента я поставил перед собой цель – дойти до стадиона «Динамо». В этом году эта мечта реализовалась.  

Солодуха исполнит гимн II Европейских игр?

Александр Солодуха исполнит гимн II Европейских игр?-10

Ольга Коршун:
Вы такой активный участник II Европейских игр, после выступления на фан-зонах, на стадионе «Динамо» у вас не родилась идея написать какой-нибудь гимн ко II Европейским играм?

Александр Солодуха:
Одна из песен мне уже предложена Евгением Олейниковым и Юлией Быковой. «Быстрее, выше, сильнее, вперед...» – там что-то такое про спорт, очень классное произведение.

Ольга Коршун:  
То есть мы можем ожидать, что в ближайшее время родится такой музыкально-спортивный хит?

Александр Солодуха исполнит гимн II Европейских игр?-13

Александр Солодуха:
Да.

Ольга Коршун:
А какая атмосфера на фан-зонах II Европейских игр?   

Александр Солодуха:
Хорошая, такая радостная, шашлык жарится, народ веселится, «Чужую милую», «Виноград» поет. Я приезжаю домой потом или когда еду в транспорте, прочитываю и просматриваю фотографии и видео, столько положительных комментариев идет от людей. Здорово, хорошо.   

«Я летом стригу газон в загородном доме, зимой чищу снег, поднимаю младшую дочь на руки Варюшку»

Ольга Коршун:
Для того, чтобы собирать стадионы, выступать постоянно, нужно поддерживать хорошую спортивную форму. Как вам это удается сделать?

Александр Солодуха исполнит гимн II Европейских игр?-16

Александр Солодуха:
Я летом стригу газон в загородном доме, зимой чищу снег, поднимаю младшую дочь на руки Варюшку (ей пока 8). Вообще у нас много событий: в этом году стал четырежды дедом. Количество детей и внуков уравнялось – 4:4. Как мы говорим с Наташей, 8 детей мы уже не делим: ни внуков, ни детей. Поэтому постоянно в форме находимся. Приходится держаться.

Ольга Коршун:
А вы вообще следите за тем, как выступает наша сборная на этих Играх?

Александр Солодуха:
Я через новости, да, успеваю. Я знаю, мы на втором месте по медалям, Россия впереди.

Ольга Коршун:
Мы надеемся, что с такой поддержкой, в том числе и от наших артистов, наша сборная будет впереди всех.

# Европейские игры # общество # Александр Солодуха # Ольга Коршун

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