Призы «Славянского базара» розданы. Белорус – на третьем месте

Новости Беларуси. В Витебске назвали имена победителей 27 Международного конкурса исполнителей эстрадной песни,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Я заслужил это». Первые эмоции обладателя Гран-при «Славянского базара»

Гран-при конкурса получил представитель Румынии Марчел Рошка. Первое место отдано певцу Амре из Казахстана. На втором месте украинка Мила Нитич. У представителя Беларуси Евгения Курчича – третье место. Его он разделил с представительницей Польши Сильвией.

Евгений Курчич, лауреат XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск — 2018»:

Всегда приятно получать призы, когда тебя отмечают, но для меня это толчок вперед, идти дальше, двигаться. Я уверен, что у нас дальше все получится. Мы будем работать, представлять новые песни. Я уверен, что мы снова вернемся в Витебск. На церемонии закрытия фестиваля победитель конкурса выступил вместе с именитыми артистами.

Зрители:

Энергетика просто зашкаливает. Могла, хотела, побывала на всех концертах. Честно говорю, если бы была возможность физически успевать везде, я бы, наверное, не спала бы ночами, но посещала бы все площадки.

Сама атмосфера этого праздника очень вдохновляет и очень нравится. Мы поэтому приезжаем уже не первый год.

Желаем всем таких же положительных и хороших эмоций. Несмотря на то, что официально «Славянский базар» завершился, артисты продолжают приезжать в фестивальную столицу. Концертная программа продолжится еще два дня.