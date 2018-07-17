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Призы «Славянского базара» розданы. Белорус – на третьем месте

17 июля 2018 07:04
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Новости Беларуси. В Витебске назвали имена победителей 27 Международного конкурса исполнителей эстрадной песни,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Я заслужил это». Первые эмоции обладателя Гран-при «Славянского базара»

Призы «Славянского базара» розданы. Белорус – на третьем месте-1

Гран-при конкурса получил представитель Румынии Марчел Рошка. Первое место отдано певцу Амре из Казахстана. На втором месте украинка Мила Нитич. У представителя Беларуси Евгения Курчича – третье место. Его он разделил с представительницей Польши Сильвией.

Призы «Славянского базара» розданы. Белорус – на третьем месте-3

Евгений Курчич, лауреат XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск — 2018»:
Всегда приятно получать призы, когда тебя отмечают, но для меня это толчок вперед, идти дальше, двигаться. Я уверен, что у нас дальше все получится. Мы будем работать, представлять новые песни. Я уверен, что мы снова вернемся в Витебск.

На церемонии закрытия фестиваля победитель конкурса выступил вместе с именитыми артистами.

Призы «Славянского базара» розданы. Белорус – на третьем месте-6

Зрители:
Энергетика просто зашкаливает. Могла, хотела, побывала на всех концертах. Честно говорю, если бы была возможность физически успевать везде, я бы, наверное, не спала бы ночами, но посещала бы все площадки.

Призы «Славянского базара» розданы. Белорус – на третьем месте-9

Сама атмосфера этого праздника очень вдохновляет и очень нравится. Мы поэтому приезжаем уже не первый год.

Призы «Славянского базара» розданы. Белорус – на третьем месте-12

Желаем всем таких же положительных и хороших эмоций.

Несмотря на то, что официально «Славянский базар» завершился, артисты продолжают приезжать в фестивальную столицу. Концертная программа продолжится еще два дня.

Призы «Славянского базара» розданы. Белорус – на третьем месте-15

17 июля запланированы сольный концерт Елены Ваенги, а также гала-концерт звезд шансона. А 18 июля все любители рок-музыки смогут насладиться выступлением группы «Мумий Тролль».

# Славянский базар в Витебске-2018 # Культура # Евгений Курчич # Фотофакт

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