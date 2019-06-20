Сильный ливень обрушился на Пинск. Последствия в 8 фотографиях

Новости Беларуси. Утром 20 июня в Пинске прошёл сильный дождь. Оказались подтоплены некоторые проспекты, улицы и несколько главных магистралей города. Хотя дождь причинил определённые неудобства, пинчане не унывают. Люди активно публикуют в соцсетях появившиеся реки и озёра, радостно комментируя случившееся. «Вот это я понимаю – веселье»,

Фото: instagram.com/shpakovskaya.xenya

««...И стали дороги реками, и стали люди рыбами...» Ну что, котики, дождались дождика?»,

Фото: instagram.com/elysiumym

«Долгожданный дождик заблокировал на работе».

Фото: instagram.com/sv.jarom

Фото: instagram.com/yuliyakuryl

Фото: vk.com/id168579462

Фото: vk.com/id168579462

Фото: vk.com/id168579462

Фото: vk.com/id243409957