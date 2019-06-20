Сильный ливень обрушился на Пинск. Последствия в 8 фотографиях
Новости Беларуси. Утром 20 июня в Пинске прошёл сильный дождь. Оказались подтоплены некоторые проспекты, улицы и несколько главных магистралей города.
Хотя дождь причинил определённые неудобства, пинчане не унывают. Люди активно публикуют в соцсетях появившиеся реки и озёра, радостно комментируя случившееся.
«Вот это я понимаю – веселье»,
Фото: instagram.com/shpakovskaya.xenya
««...И стали дороги реками, и стали люди рыбами...» Ну что, котики, дождались дождика?»,
Фото: instagram.com/elysiumym
«Долгожданный дождик заблокировал на работе».
Фото: instagram.com/sv.jarom
Фото: instagram.com/yuliyakuryl
Несколько недель назад мы рассказывали о сильном ливне в Гродно.
Из-за потопа образовались пробки – подробнее здесь.