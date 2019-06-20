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Сильный ливень обрушился на Пинск. Последствия в 8 фотографиях

20 июня 2019 11:33
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Новости Беларуси. Утром 20 июня в Пинске прошёл сильный дождь. Оказались подтоплены некоторые проспекты, улицы и несколько главных магистралей города.  

Хотя дождь причинил определённые неудобства, пинчане не унывают. Люди активно публикуют в соцсетях появившиеся реки и озёра, радостно комментируя случившееся.  

«Вот это я понимаю – веселье»,  

Сильный ливень обрушился на Пинск. Последствия в 8 фотографиях-1

Фото: instagram.com/shpakovskaya.xenya  

««...И стали дороги реками, и стали люди рыбами...» Ну что, котики, дождались дождика?»,  

Сильный ливень обрушился на Пинск. Последствия в 8 фотографиях-4

Фото: instagram.com/elysiumym  

«Долгожданный дождик заблокировал на работе».  

Сильный ливень обрушился на Пинск. Последствия в 8 фотографиях-7

Фото: instagram.com/sv.jarom  

Сильный ливень обрушился на Пинск. Последствия в 8 фотографиях-9

Фото: instagram.com/yuliyakuryl  

Сильный ливень обрушился на Пинск. Последствия в 8 фотографиях-11

Фото: vk.com/id168579462  

Сильный ливень обрушился на Пинск. Последствия в 8 фотографиях-13

Фото: vk.com/id168579462  

Сильный ливень обрушился на Пинск. Последствия в 8 фотографиях-15

Фото: vk.com/id168579462  

Сильный ливень обрушился на Пинск. Последствия в 8 фотографиях-17

Фото: vk.com/id243409957  

Несколько недель назад мы рассказывали о сильном ливне в Гродно. 

Из-за потопа образовались пробки – подробнее здесь.  

# Погода в Беларуси # происшествия # Фотофакт

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