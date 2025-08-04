На ледовых аренах Беларуси проходят первые матчи четвертьфинальной стадии Кубка Цыплакова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Витебске местный клуб «Медведи» принимал «Динамо-Олимпик». Хозяева вышли вперед на восьмой минуте усилиями Павла Васютовича, считаные секунды потребовались, чтобы перевес упрочить, отличился Матвей Богрунов. Такое положение дел не устроило минчан, совсем скоро они сократили отставание, благодаря точному броску Романа Гайдукевича. Но еще до перерыва Васютович оформил дубль и обеспечил «северянам» комфортное преимущество. Второй период остался безголевым. А в заключительной трети Максим Зенюк подобрался вплотную к соперникам, но итоговую викторию праздновали «Медведи» – 3:2.