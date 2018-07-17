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«Нелегкий был вариант выбора главного исполнителя»: председатель жюри «Витебск – 2018»

17 июля 2018 20:53
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Новости Беларуси. Финальные позывные «Славянского базара» уже прозвучали, однако Витебск продолжает жить фестивалем: впереди еще два насыщенных дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Нелегкий был вариант выбора главного исполнителя»: председатель жюри «Витебск – 2018» -1

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Вечером 17 июля в Летнем амфитеатре выступила Елена Ваенга, а позже здесь начался большой гала-концерт звезд шансона. Все подробности у Анастасии Бут.

«Нелегкий был вариант выбора главного исполнителя»: председатель жюри «Витебск – 2018» -4

Впервые в истории «Славянского базара» Гран-при конкурса молодых исполнителей уезжает в Румынию. Выбор был непростой. Ведь сразу два участника – второй Амрэ из Казахстана – набрали одинаковое количество баллов.

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«Нелегкий был вариант выбора главного исполнителя»: председатель жюри «Витебск – 2018» -7

Александр Морозов, председатель жюри XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск – 2018»:
Нелегкий был вариант выбора главного исполнителя. Но все-таки мы определились, и все остались довольны.

«Нелегкий был вариант выбора главного исполнителя»: председатель жюри «Витебск – 2018» -10

Музыка их всех связала на «Славянском базаре». На малой родине фестиваля, где каждый артист чувствует себя как дома.

«Нелегкий был вариант выбора главного исполнителя»: председатель жюри «Витебск – 2018» -13

Сергей Волчков, артист:
Приятно, что в этот раз, приехав на «Славянский базар», смог совместить не только творчество, но и съездить к родным и близким. Встретиться с бабушкой, съездить с отцом на рыбалку у меня была возможность.

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# Славянский базар в Витебске-2018 # Культура # Александр Морозов # Сергей Волчков # Фотофакт

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