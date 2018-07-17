«Нелегкий был вариант выбора главного исполнителя»: председатель жюри «Витебск – 2018»

Новости Беларуси. Финальные позывные «Славянского базара» уже прозвучали, однако Витебск продолжает жить фестивалем: впереди еще два насыщенных дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тамара Гвердцители на закрытии «Славянского базара»: «Спасибо большое всему народу и каждому слушателю» Вечером 17 июля в Летнем амфитеатре выступила Елена Ваенга, а позже здесь начался большой гала-концерт звезд шансона. Все подробности у Анастасии Бут.

Впервые в истории «Славянского базара» Гран-при конкурса молодых исполнителей уезжает в Румынию. Выбор был непростой. Ведь сразу два участника – второй Амрэ из Казахстана – набрали одинаковое количество баллов. «Я заслужил это». Первые эмоции обладателя Гран-при «Славянского базара»

Александр Морозов, председатель жюри XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск – 2018»:

Нелегкий был вариант выбора главного исполнителя. Но все-таки мы определились, и все остались довольны.

Музыка их всех связала на «Славянском базаре». На малой родине фестиваля, где каждый артист чувствует себя как дома.