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«Это что-то пошлое?» Белорусов спросили, что такое мягкий творог

17 июля 2018 16:32
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Мягкий творог (или кварк, как его называют в Германии) лишь завоёвывает белорусский рынок. В магазинах Беларуси этот продукт предлагают не так много брендов.

«Это что-то пошлое?» Белорусов спросили, что такое мягкий творог -1

Почему? Высокие требования к качеству?

Небольшой спрос?

Мы решили спросить у потребителей, что такое – мягкий творог.

«Это что-то пошлое?» Белорусов спросили, что такое мягкий творог -4

Белорусы:
Как творог, только мягкий.

Это что-то пошлое?

Консистенция должна быть пастообразная, кремообразная. Как густая сметана.

Не знаю, наверное, какой-то переработанный.

Прокисший творог?

Не сухой, не с зернышками, а однородной консистенции.

Я понятия не имею.

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# Молоко в Беларуси # общество

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