«Это что-то пошлое?» Белорусов спросили, что такое мягкий творог

Мягкий творог (или кварк, как его называют в Германии) лишь завоёвывает белорусский рынок. В магазинах Беларуси этот продукт предлагают не так много брендов.
Мягкий творог (или кварк, как его называют в Германии) лишь завоёвывает белорусский рынок. В магазинах Беларуси этот продукт предлагают не так много брендов.
Почему? Высокие требования к качеству?
Небольшой спрос?
Мы решили спросить у потребителей, что такое – мягкий творог.
Белорусы:
Как творог, только мягкий.
Это что-то пошлое?
Консистенция должна быть пастообразная, кремообразная. Как густая сметана.
Не знаю, наверное, какой-то переработанный.
Прокисший творог?
Не сухой, не с зернышками, а однородной консистенции.
Я понятия не имею.
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