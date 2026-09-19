Новости по тегу #Юрий Сенько

Эти направления подробно обсудили на встрече председателя Федерации профсоюзов Беларуси и Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР.
За последние годы профсоюзы помогли приобрести оборудование для Наровлянского колледжа, поддержали создание скейт-парка и детских площадок.
Сегодня в системе ФПБ – 12 санаториев и крупный туроператор, которые обеспечивают отдых и оздоровление как белорусам, так и иностранным туристам.
Беларусь празднует День Победы.
Представители трудовых коллективов возложили цветы к монументу в память о героическом подвиге наших предков. После этого центром торжеств стал парк Победы.
Среди тех, кого чествовали в столице, представители разных профессий: электрогазосварщики, слесари, бухгалтеры, педагоги, аграрии, транспортники. Те, для кого созидательный труд в почете.
Беларусь демонстрирует устойчивое снижение производственного травматизма. В стране второй год подряд фиксируется исторический минимум смертельных случаев на производстве. Вопросы безопасности труда и ответственности работодателей обсудили на белорусско-российском форуме в Минске.
В канун Дня Конституции тем, кто достиг больших успехов в учебе, творчестве и спорте, вручают первые паспорта.
Профсоюзная санаторно-курортная инфраструктура проходит масштабное обновление и выходит на новый уровень. При этом, развитие внутреннего туризма – это и возможность показать страну, и важный вклад в экономику.
Профсоюзы ежегодно во всех регионах страны организуют спортивные мероприятия. В них участвуют до 800 тысяч человек.
Настоящий праздник организовали для воспитанников социальных приютов, детских домов семейного типа, школ-интернатов, детей из многодетных и малообеспеченных семей, инвалидов.
В канун Нового года Юрий Сенько поздравил воспитанников Борисовского специализированного дома ребенка в рамках акции «Профсоюзы – детям».
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