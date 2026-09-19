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Новости по тегу #Юрий Сенько

Туризм, спорт и образование! Беларусь и Китай наметили новые направления сотрудничества
19 сентября 2026 10:46

Туризм, спорт и образование! Беларусь и Китай наметили новые направления сотрудничества

В Наровле при содействии ФПБ появилась новая спортивная площадка
01 июля 2026 08:04

В Наровле при содействии ФПБ появилась новая спортивная площадка

Федерация профсоюзов Беларуси активно участвует в развитии туристической отрасли
22 мая 2026 06:25

Федерация профсоюзов Беларуси активно участвует в развитии туристической отрасли

Юрий Сенько: каждый белорус делает все, чтобы сохранить память о Победе
09 мая 2026 08:01

Юрий Сенько: каждый белорус делает все, чтобы сохранить память о Победе

Праздник труда! Шествия и гулянья проходят во всех уголках Беларуси
01 мая 2026 10:58

Праздник труда! Шествия и гулянья проходят во всех уголках Беларуси

Более 100 человек получили награды от Федерации профсоюзов Беларуси
30 апреля 2026 17:53

Более 100 человек получили награды от Федерации профсоюзов Беларуси

Профсоюзы Беларуси и России усиливают сотрудничество в сфере охраны труда
07 апреля 2026 17:10

Профсоюзы Беларуси и России усиливают сотрудничество в сфере охраны труда

В Федерации профсоюзов Беларуси вручили паспорта юным гражданам страны
15 марта 2026 08:12

В Федерации профсоюзов Беларуси вручили паспорта юным гражданам страны

Качество отдыха и оздоровления! Подведены итоги работы санаториев, гостиниц и туркомплексов системы ФПБ
05 марта 2026 06:53

Качество отдыха и оздоровления! Подведены итоги работы санаториев, гостиниц и туркомплексов системы ФПБ

Единство и здоровый образ жизни! «Профсоюзная лыжня» собрала более 200 участников
26 января 2026 08:45

Единство и здоровый образ жизни! «Профсоюзная лыжня» собрала более 200 участников

Яркое шоу, фотозоны и подарки: профсоюзная ёлка собрала в Минске более 500 детей
30 декабря 2025 11:18

Яркое шоу, фотозоны и подарки: профсоюзная ёлка собрала в Минске более 500 детей

Юрий Сенько: дети помнят подаренные праздники и добрые эмоции всю жизнь
30 декабря 2025 05:45

Юрий Сенько: дети помнят подаренные праздники и добрые эмоции всю жизнь