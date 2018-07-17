Готовим «ленивые» вареники из мягкого творога с маком, ягодами и фуксией

Мягкий творог – продукт низкокалорийный. Без консервантов и добавок. Его рекомендуют для восстановления после физических нагрузок.
А также – для активизации мыслительной деятельности.
Мягкий творог – продукт низкокалорийный. Без консервантов и добавок. Его рекомендуют для восстановления после физических нагрузок.
А также – для активизации мыслительной деятельности.
Ну, и главное: мягкий творог – очень вкусный.
Это отмечают кулинары. Мы зашли в гости к именитому шеф-повару, чтобы попробовать его фирменное блюдо. Один из ингредиентов в котором – мягкий творог.
Александр Чикилевский, шеф-повар:
Сейчас мы приготовим «ленивые» вареники. Это – очень простое блюдо.
Готовится быстро.
Если нужно быстро перекусить – это самый простой способ.
Берём мягкий творог. Теперь добавим на это количество примерно пол-ложки сахара. Добавим сюда белок одного яйца, больше не стоит. И добавляем муку – примерно три столовых ложки. И сейчас начинаем вымешивать.
Должна получится достаточно густая масса.
Чтобы мы потом могли сформировать ленивые вареники. Я добавлю совсем немножечко мака.
Это – кулинарный мак. Тесто на вареники у нас отстоялось. Сейчас на доску мы высыпаем немножко муки. Валик раскатываем длинный. Вода закипела.
Мы нарезаем примерно 1,5-2 сантиметра – такими вот кусочками.
И добавляем в воду. Вареники всплыли. После того, как они всплыли, мы их ещё 1,5-2 минуты доварим. Аккуратненько достаем их, аккуратненько выкладываем.
И что хорошо к вареникам?
К вареникам хороша сметана.
Вот у нас получились вареники «ленивые» – с маком, со сметаной и с ягодами.
Приятного аппетита!
«Бабушкина крынка»: йогурты в биокувшинах, мягкий творог и другие новинки