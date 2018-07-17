Готовим «ленивые» вареники из мягкого творога с маком, ягодами и фуксией

А также – для активизации мыслительной деятельности.

Мягкий творог – продукт низкокалорийный. Без консервантов и добавок. Его рекомендуют для восстановления после физических нагрузок.

Это отмечают кулинары. Мы зашли в гости к именитому шеф-повару, чтобы попробовать его фирменное блюдо. Один из ингредиентов в котором – мягкий творог.

Ну, и главное: мягкий творог – очень вкусный.

Если нужно быстро перекусить – это самый простой способ.

Александр Чикилевский, шеф-повар: Сейчас мы приготовим «ленивые» вареники. Это – очень простое блюдо.

Берём мягкий творог. Теперь добавим на это количество примерно пол-ложки сахара. Добавим сюда белок одного яйца, больше не стоит. И добавляем муку – примерно три столовых ложки. И сейчас начинаем вымешивать.

Должна получится достаточно густая масса.

Чтобы мы потом могли сформировать ленивые вареники. Я добавлю совсем немножечко мака.