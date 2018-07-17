Прямой эфир

Готовим «ленивые» вареники из мягкого творога с маком, ягодами и фуксией

17 июля 2018 16:32
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Мягкий творог – продукт низкокалорийный. Без консервантов и добавок. Его рекомендуют для восстановления после физических нагрузок.

А также – для активизации мыслительной деятельности.

Готовим «ленивые» вареники из мягкого творога с маком, ягодами и фуксией -1

Ну, и главное: мягкий творог – очень вкусный.

Это отмечают кулинары. Мы зашли в гости к именитому шеф-повару, чтобы попробовать его фирменное блюдо. Один из ингредиентов в котором – мягкий творог.

Готовим «ленивые» вареники из мягкого творога с маком, ягодами и фуксией -4

Александр Чикилевский, шеф-повар:
Сейчас мы приготовим «ленивые» вареники. Это – очень простое блюдо.

Готовится быстро.

Если нужно быстро перекусить – это самый простой способ.

Готовим «ленивые» вареники из мягкого творога с маком, ягодами и фуксией -7

Берём мягкий творог. Теперь добавим на это количество примерно пол-ложки сахара. Добавим сюда белок одного яйца, больше не стоит. И добавляем муку – примерно три столовых ложки. И сейчас начинаем вымешивать.

Должна получится достаточно густая масса.

Чтобы мы потом могли сформировать ленивые вареники. Я добавлю совсем немножечко мака.

Готовим «ленивые» вареники из мягкого творога с маком, ягодами и фуксией -10

Это – кулинарный мак. Тесто на вареники у нас отстоялось. Сейчас на доску мы высыпаем немножко муки. Валик раскатываем длинный. Вода закипела.

Мы нарезаем примерно 1,5-2 сантиметра – такими вот кусочками.

Готовим «ленивые» вареники из мягкого творога с маком, ягодами и фуксией -13

И добавляем в воду. Вареники всплыли. После того, как они всплыли, мы их ещё 1,5-2 минуты доварим. Аккуратненько достаем их, аккуратненько выкладываем.

Готовим «ленивые» вареники из мягкого творога с маком, ягодами и фуксией -16

И что хорошо к вареникам?

К вареникам хороша сметана.

Готовим «ленивые» вареники из мягкого творога с маком, ягодами и фуксией -19

Вот у нас получились вареники «ленивые» – с маком, со сметаной и с ягодами.

Готовим «ленивые» вареники из мягкого творога с маком, ягодами и фуксией -22

Приятного аппетита!

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# Рецепты # общество # Александр Чикилевский

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