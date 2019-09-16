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Ночью до 8°C и штормовой ветер. В Беларусь пришла осень

16 сентября 2019 07:10
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Новости Беларуси. На 16 сентября в юго-восточных районах Гомельской области объявлено штормовое предупреждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщают в Белгидромете, в регионе ожидается чрезвычайная пожароопасность, что соответствует пятому классу – красному уровню опасности.

Ночью до 8°C и штормовой ветер. В Беларусь пришла осень-1

Ощущение холода усилит сильный штормовой северо-западный ветер, во многих районах страны порывы достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +8, а в дневные часы варьируется от 12 до 19 градусов.

В Бресте и Могилеве ночью, а в Витебске днем прогнозируются кратковременные дожди. В выходные в страну пришла по-настоящему осенняя погода.

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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