Ночью до 8°C и штормовой ветер. В Беларусь пришла осень

Новости Беларуси. На 16 сентября в юго-восточных районах Гомельской области объявлено штормовое предупреждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщают в Белгидромете, в регионе ожидается чрезвычайная пожароопасность, что соответствует пятому классу – красному уровню опасности.

Ощущение холода усилит сильный штормовой северо-западный ветер, во многих районах страны порывы достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +8, а в дневные часы варьируется от 12 до 19 градусов.

В Бресте и Могилеве ночью, а в Витебске днем прогнозируются кратковременные дожди. В выходные в страну пришла по-настоящему осенняя погода.